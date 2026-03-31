Στο τέλος Απριλίου το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

Η ανακοίνωση για το ταξίδι στις ΗΠΑ φαίνεται ότι καθυστέρησε εν μέσω αυξημένων πολιτικών εντάσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Αν και το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, θεωρείται βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει την Ουάσιγκτον. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ από το 2007, όταν την αντίστοιχη αποστολή είχε πραγματοποιήσει η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης προβλέπεται επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης συνδέεται και με τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που αποτελεί βασικό άξονα του ταξιδιού. Όπως επισημαίνει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, η επίσκεψη θα αναδείξει τόσο τους ιστορικούς δεσμούς όσο και τη σύγχρονη διμερή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

