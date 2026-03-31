Στο τέλος Απριλίου το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ
Στο τέλος Απριλίου το ταξίδι του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ

 31.03.2026 - 15:18
Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πρόκειται να συναντηθούν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Απριλίου, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που επιβεβαιώθηκε από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Η ανακοίνωση για το ταξίδι στις ΗΠΑ φαίνεται ότι καθυστέρησε εν μέσω αυξημένων πολιτικών εντάσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν.

Αν και το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί, θεωρείται βέβαιο ότι θα περιλαμβάνει την Ουάσιγκτον. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη κρατική επίσκεψη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ από το 2007, όταν την αντίστοιχη αποστολή είχε πραγματοποιήσει η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης προβλέπεται επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος αναμένεται να απευθύνει ομιλία στο Κογκρέσο.

Η χρονική συγκυρία της επίσκεψης συνδέεται και με τη συμπλήρωση 250 ετών από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, γεγονός που αποτελεί βασικό άξονα του ταξιδιού. Όπως επισημαίνει το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, η επίσκεψη θα αναδείξει τόσο τους ιστορικούς δεσμούς όσο και τη σύγχρονη διμερή σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Εγώ έκανα την πρώτη κίνηση, εγώ τον διεκδίκησα»

Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

Στην οικονομία, την ενέργεια, και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αναφέρθηκε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης κατά την Ενημέρωση του προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Λετυμπιώτης: «Σημαντική εξέλιξη η έναρξη της Plug and Play Tech Center» - Πότε θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη

  •  31.03.2026 - 14:00
Σολομωνίδης κατά Δρουσιώτη: Καταγγέλλει σκευωρία και απειλεί με δικαστική αντεπίθεση - «Δεν θα ανεχθώ τη δολοφονία χαρακτήρα»

  •  31.03.2026 - 13:13
Αφθώδης πυρετός: «Καθάρισε» το Πέργαμος - Μπορούν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά

  •  31.03.2026 - 14:56
Παρέμβαση Αναστασιάδη: Αναμένει αποτελέσματα «οφειλόμενης αστυνομικής έρευνας» - Παραπέμπει στον «Συκοφάντη» - «Αρνούμαι να ασχοληθώ»

  •  31.03.2026 - 15:25
Η Ελλάδα είπε το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα - Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Αλεξίου και Νταλάρα

  •  31.03.2026 - 10:58
LIVE: Το Ιράν χτύπησε με βόμβες διασποράς το κεντρικό Ισραήλ, με bunker buster 900 κιλών έπληξαν οι ΗΠΑ αποθήκες πυρομαχικών της Τεχεράνης

  •  31.03.2026 - 13:50
Αργία 1ης Απριλίου: Πού να κάνετε τα ψώνια σας για το σπίτι - Ποιες υπεραγορές θα παραμείνουν κλειστές

  •  31.03.2026 - 13:53
Προσοχή: Κυκλοφορούν πλαστά χαρτονομίσματα - Τι πρέπει να κάνετε αν τα εντοπίσετε - Πώς να τα καταλάβετε

  •  31.03.2026 - 14:38

