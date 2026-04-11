Προσοχή σκληρές εικόνες: Η στιγμή απεγκλωβισμού του νεκρού προσώπου από τα ερείπια του κτιρίου - Υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια - Βίντεο

 11.04.2026 - 19:33
Συμφωνα με τον εκπρόσωπο Τυπου της Πυροσβεστικής ένα πρόσωπο έχει ανασυρθεί νεκρό από τα ερείπια του κτιρίου. Βίντεο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα "Road Report Cy" δείχνει τη στιγμή ανάσυρσης του νεκρού προσώπου από τα συντρίμμια.

"Μόλις έχει ανασυρθεί από τις ομάδες διάσωσης, ένα άτομο από τα συντρίμμια του κτιρίου. Το άτομο είναι χωρίς σημεία ζωής. Στη σκηνή αναμένεται Ιατροδικαστής για αυτοψία. Οι επικεφαλείς των ομάδων διάσωσης συσκέπτονται για κατάστρωση νέου σχεδιασμού έρευνας και διάσωσης κατόπιν πληροφοριών ότι πιθανόν άλλα δύο άτομα να βρίσκονται παγιδευμένα σε δωμάτιο δεύτερου διαμερίσματος, δίπλα από το διαμέρισμα που βρέθηκε το πρώτο άτομο".

Υπενθυμίζεται ότι σημειώθηκε κατάρρευση παλαιού διώροφου κτιρίου, λίγο πριν τις 13.30 το Μεγάλο Σάββατο, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε διαμερίσματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με 10 διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.

Νωρίτερα σύμφωνα με την πυροσβεστική δύο πρόσωπα και ένας σκύλος απεγκλωβίστηκαν από την πολυκατοικία στην Γερμασόγεια, μέρος της οποίας κατέρρευσε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλα πρόσωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, και ένα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, με ασθενοφόρα, ενώ, ακόμη ένα άτομο μετέβη σε νοσηλευτήριο μόνο του.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπούκαρε σε φαρμακείο και έβγαλε μαχαίρι - Έκανε φύλλο και φτερό την ταμειακή και έφυγε πεζός - Χειροπέδες σε 37χρονο
Υπόθεση «Σάντυ»: «Σκοπός η εξασφάλιση τεκμηρίων» - Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την έφοδο στην οικία και το γραφείο του Κληρίδη
Δείτε live την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα
Δρουσιώτης: Επανήλθε με νέα ανάρτηση - «Θέλουν να καταστρέψουν τεκμήρια από την εργοδότηση της Σάντη στο Προεδρικό»
Ρωτήσαμε το chatgpt πόσα λεφτά δίνουμε σε λαμπάδες, δώρα, φαγητά και...παιδιά - Hidden έξοδα το Πάσχα - Μείναμε με το στόμα ανοιχτό
Ταξίδια: Τρέξε να προλάβεις - Φθηνά εισιτήρια για Ιούνιο - Πτήσεις της Ryanair από 30€ με επιστροφή

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Παρέμβαση-μήνυμα για την υπόθεση Κληρίδη - Σαντυ: «Απαραβίαστο το δικηγορικό απόρρητο» – Τι τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

 11.04.2026 - 20:10
Επόμενο άρθρο

Διπλή τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα ερείπια - Ψάχνουν και άλλους - Συγκλονιστικό βίντεο

 11.04.2026 - 20:00
ΠτΔ: Το πασχαλινό μήνυμα με ξεκάθαρο πολιτικό νόημα - «Μαζί και ενωμένοι» - Βίντεο

ΠτΔ: Το πασχαλινό μήνυμα με ξεκάθαρο πολιτικό νόημα - «Μαζί και ενωμένοι» - Βίντεο

Λίγες ώρες πριν την Ανάσταση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης απηύθυνε το καθιερωμένο πασχαλινό του μήνυμα προς τον κυπριακό λαό, στέλνοντας ευχές, αλλά και μηνύματα ενότητας, ελπίδας και συνέχισης του αγώνα για μια ελεύθερη και επανενωμένη Κύπρο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Το πασχαλινό μήνυμα με ξεκάθαρο πολιτικό νόημα - «Μαζί και ενωμένοι» - Βίντεο

ΠτΔ: Το πασχαλινό μήνυμα με ξεκάθαρο πολιτικό νόημα - «Μαζί και ενωμένοι» - Βίντεο

  •  11.04.2026 - 19:01
Διπλή τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα ερείπια - Ψάχνουν και άλλους - Συγκλονιστικό βίντεο

Διπλή τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα ερείπια - Ψάχνουν και άλλους - Συγκλονιστικό βίντεο

  •  11.04.2026 - 20:00
Παρέμβαση-μήνυμα για την υπόθεση Κληρίδη - Σαντυ: «Απαραβίαστο το δικηγορικό απόρρητο» – Τι τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

Παρέμβαση-μήνυμα για την υπόθεση Κληρίδη - Σαντυ: «Απαραβίαστο το δικηγορικό απόρρητο» – Τι τονίζει ο Δικηγορικός Σύλλογος

  •  11.04.2026 - 20:10
Προσοχή σκληρές εικόνες: Η στιγμή απεγκλωβισμού του νεκρού προσώπου από τα ερείπια του κτιρίου - Υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια - Βίντεο

Προσοχή σκληρές εικόνες: Η στιγμή απεγκλωβισμού του νεκρού προσώπου από τα ερείπια του κτιρίου - Υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια - Βίντεο

  •  11.04.2026 - 19:33
ΒΙΝΤΕΟ: Αποκαλύψεων συνέχεια από Δρουσιώτη- Έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά με τη «Σάντυ»

ΒΙΝΤΕΟ: Αποκαλύψεων συνέχεια από Δρουσιώτη- Έδωσε στη δημοσιότητα ηχητικά με τη «Σάντυ»

  •  11.04.2026 - 13:57
Έφοδος στην οικία και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη - Κατάσχεσαν το κινητό του οι Αρχές

Έφοδος στην οικία και στο γραφείο του Νίκου Κληρίδη - Κατάσχεσαν το κινητό του οι Αρχές

  •  11.04.2026 - 11:53
Τραγωδία ανήμερα Μεγάλου Σαββάτου: Νεκρό 3χρονο αγγελούδι σε τροχαίο

Τραγωδία ανήμερα Μεγάλου Σαββάτου: Νεκρό 3χρονο αγγελούδι σε τροχαίο

  •  11.04.2026 - 16:15
Έφτασε στην Κύπρο το Άγιο Φως - Φωτογραφίες

Έφτασε στην Κύπρο το Άγιο Φως - Φωτογραφίες

  •  11.04.2026 - 17:58

