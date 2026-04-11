Προσοχή σκληρές εικόνες: Η στιγμή απεγκλωβισμού του νεκρού προσώπου από τα ερείπια του κτιρίου - Υπάρχουν και άλλοι κάτω από τα συντρίμμια - Βίντεο

"Μόλις έχει ανασυρθεί από τις ομάδες διάσωσης, ένα άτομο από τα συντρίμμια του κτιρίου. Το άτομο είναι χωρίς σημεία ζωής. Στη σκηνή αναμένεται Ιατροδικαστής για αυτοψία. Οι επικεφαλείς των ομάδων διάσωσης συσκέπτονται για κατάστρωση νέου σχεδιασμού έρευνας και διάσωσης κατόπιν πληροφοριών ότι πιθανόν άλλα δύο άτομα να βρίσκονται παγιδευμένα σε δωμάτιο δεύτερου διαμερίσματος, δίπλα από το διαμέρισμα που βρέθηκε το πρώτο άτομο".

Υπενθυμίζεται ότι σημειώθηκε κατάρρευση παλαιού διώροφου κτιρίου, λίγο πριν τις 13.30 το Μεγάλο Σάββατο, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε διαμερίσματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στο κτίριο υπήρχαν οκτώ με 10 διαμερίσματα και, κατά την ώρα της κατάρρευσης μέρους του κτιρίου, υπήρχαν πέντε με έξι άτομα εκεί, κάποια στο κομμάτι που δεν κατέρρευσε και κάποια εντός αυτού που κατέρρευσε.