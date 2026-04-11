ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΔιπλή τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα ερείπια - Ψάχνουν και άλλους - Συγκλονιστικό βίντεο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Διπλή τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα ερείπια - Ψάχνουν και άλλους - Συγκλονιστικό βίντεο

 11.04.2026 - 20:00
Διπλή τραγωδία στη Λεμεσό: Ανασύρθηκε και δεύτερος νεκρός από τα ερείπια - Ψάχνουν και άλλους - Συγκλονιστικό βίντεο

Ανείπωτη τραγωδία ανήμερα του Μ. Σαββάτου. Πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή "Κατόπιν έρευνας εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης ακόμα ένα άτομο στα συντρίμμια του κτιρίου. Κατόπιν σχεδιασμού προσέγγισης ξεκινά η διαδικασία ανάσυρσης του. Σημειώνεται ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για ανάσυρση του, με δεδομένο το χώρο όπου εντοπίστηκε".

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι προσπάθειες των συνεργείων για εντοπισμό πιθανό κι άλλων εγκλωβισμένων προσώπων. Η απομάκρυνηση των μπάζων φαίνεται να είναι μια διεργασία που θα πάρει αρκετό χρόνο και το πιο πιθανό σενάριο να είναι αυτό της συνέχισης των προσπαθειών και αύριο ίσως και μεθαύριο.

 Δείτε το βίντεο:

