Ροζ κύκλωμα ποδοσφαιριστές - Tα πάρτι στη Μύκονο με συνοδούς πολυτελείας

Μιλάνο, αλλά και Μύκονος ήταν δύο βασικές τοποθεσίες όπου δρούσε το κύκλωμα, εγκέφαλοι του οποίου ήταν ο 37χρονος Emanuele Buttini με τη σύντροφό του Deborah Ronchi.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι μαζί με δύο από τους συνεργάτες τους έχουν τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό, καθώς χρησιμοποιούσαν ως προκάλυμμα για την παράνομη δραστηριότητά τους, την εταιρεία σχεδιασμού εκδηλώσεων Ma. De Milano με έδρα το Cinisello Balsamo.

Οι Bettini και Ronchi διαχειρίζονταν τα πάντα ενώ επέβλεπαν τη μεταφορά των κοριτσιών κατά τη διάρκεια των πάρτι και εισέπραταν τις αμοιβές.

Στο κύκλωμα σύμφωνα με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, εμπλέκονταν περισσότερα από εκατό κορίτσια (μερικά πολύ νεαρά), Ιταλίδες και ξένες, μερικά από τα οποία ήταν επίσης διαθέσιμα ως συνοδοί. Σε άλλες περιπτώσεις, προσλαμβάνονταν ως εικονολήπτριες, οικοδέσποινες κ.α.

Το ραντεβού γινόταν τόσο απευθείας στα ξενοδοχεία όσο και στα κλαμπ. Τα βράδια, σύμφωνα με τα έγγραφα, χρησιμοποιούνταν επίσης αέριο γέλιου, (για τα μπαλόνια), μια χημική ουσία που προκαλεί ευφορία χωρίς να αφήνει ίχνη και -για αυτόν τον λόγο- δεν ταξινομείται ως φάρμακο βελτίωσης της απόδοσης.

Οι αθλητές, επομένως, θα μπορούσαν να το είχαν χρησιμοποιήσει, καθώς δεν θα ανιχνευόταν κατά τους ελέγχους.

Η προσφερόμενη υπηρεσία ήταν ολοκληρωμένη: ένα δείπνο σε ένα πολυτελές εστιατόριο του Μιλάνου, ακολουθούμενο από την επιλογή συνέχισης της βραδιάς σε κλαμπ ή σε δωμάτιο ξενοδοχείου.

Όλα αυτά διαφημίζονταν στο Instagram, ενώ οργανώνονταν επίσης ταξίδια, ιδιαίτερα στο νησί της Μυκόνου.

Ο οργανισμός είχε αρχίσει να προωθεί τις βραδινές συνεδρίες το 2019 και συνέχισε να το κάνει ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid, διοργανώνοντας κοινωνικές εκδηλώσεις με υπηρεσίες συνοδείας σχεδόν καθημερινά, μόνο λιγότερο συχνά το καλοκαίρι, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι δύο ύποπτοι δρούσαν κυρίως στη Μύκονο.

Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι οι Buttini και Ronchi κρατούσαν τουλάχιστον το 50% του ποσού, δίνοντας στα κορίτσια το υπόλοιπο.

Προκύπτει βάσει της καταγγελίας ότι μία Κολομβιανή που, το 2022, εξαναγκάστηκε σε πορνεία με αντάλλαγμα 1.000 ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα μισά προορίζονταν για εκείνη. Το κύκλωμα πήρε τα υπόλοιπα.

Οι νεαρές γυναίκες έπρεπε επίσης να πληρώσουν ενοίκιο για τα δωμάτια. Ωστόσο, τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης δυσάρεστες καταστάσεις στις οποίες φέρονται να εμπλέκονταν τα κορίτσια, ενώ αποκαλύπτεται πως τουλάχιστον μία ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη της.

Η συνομιλία της γυναίκας και ενός από τα μέλη της οργάνωσης, που χρονολογείται από τον Δεκέμβριο του 2025, αποκαλύπτει ότι του ζήτησε να επιβεβαιώσει ότι ήταν εκεί εκείνο το βράδυ, συνοδευόμενη από έναν γνωστό ποδοσφαιριστή. «Εεε... μην το πεις σε κανέναν... αλλά μόλις έκανα ένα τεστ και είμαι έγκυος, πάνω από τρεις εβδομάδες... οπότε είναι από τον...» (το όνομα έχει σβηστεί).

