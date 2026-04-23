Τρεις μύθοι για το iPhone που μπορούν να σας οδηγήσουν σε λάθη

Από τη διαχείριση των εφαρμογών και της μπαταρίας μέχρι την ασφάλεια και την αντοχή στο νερό, πολλές από τις πιο διαδεδομένες «συμβουλές» για το iPhone δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε φθορά ή λανθασμένη χρήση της συσκευής.

Μύθος πρώτος: Το κλείσιμο των εφαρμογών σώζει την μπαταρία

Ένας από τους πιο διαδεδομένους μύθους είναι ότι οι εφαρμογές που μένουν ανοιχτές στο παρασκήνιο εξαντλούν διαρκώς την μπαταρία και πρέπει να κλείνονται χειροκίνητα. Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Το iOS βάζει τις περισσότερες εφαρμογές σε κατάσταση αναστολής όταν δεν χρησιμοποιούνται ενεργά, κάτι που σημαίνει ότι συνήθως δεν συνεχίζουν να καταναλώνουν σημαντική ενέργεια.

Στην πράξη, το συνεχές χειροκίνητο κλείσιμο εφαρμογών δεν προσφέρει απαραίτητα όφελος. Αντίθετα, όταν ο χρήστης ανοίγει ξανά από την αρχή μια εφαρμογή που είχε κλείσει, το σύστημα χρειάζεται να τη φορτώσει εκ νέου, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει περισσότερο την μπαταρία από ό,τι αν η εφαρμογή είχε απλώς παραμείνει αδρανής στο παρασκήνιο.

Μύθος δεύτερος: Το iPhone είναι άτρωτο απέναντι σε ιούς

Ένας δεύτερος μύθος είναι ότι τα iPhone δεν μπορούν να προσβληθούν από κακόβουλο λογισμικό ή άλλες ψηφιακές απειλές. Είναι αλήθεια ότι η Apple εφαρμόζει αυστηρότερο έλεγχο στο App Store και γενικά διατηρεί ένα πιο κλειστό οικοσύστημα σε σχέση με άλλες πλατφόρμες. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο, αλλά δεν τον εξαφανίζει.

Ένα iPhone δεν είναι απρόσβλητο. Οι χρήστες μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με phishing επιθέσεις, ύποπτους συνδέσμους, κακόβουλα προφίλ ή άλλες μορφές παραβίασης, ειδικά αν αγνοούν βασικούς κανόνες ασφαλείας. Το jailbreaking, για παράδειγμα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά την έκθεση της συσκευής σε κινδύνους, ενώ η καθυστέρηση στις ενημερώσεις iOS μπορεί να αφήσει ανοιχτά γνωστά κενά ασφαλείας.

Μύθος τρίτος: Το iPhone είναι πλήρως αδιάβροχο

Άλλος ένας μύθος είναι ότι ένα iPhone μπορεί να θεωρείται πλήρως αδιάβροχο. Στην πραγματικότητα, πολλά μοντέλα είναι απλώς ανθεκτικά στο νερό, στις πιτσιλιές και στη σκόνη, κάτι που διαφέρει σημαντικά από την πλήρη αδιαβροχοποίηση.

Με απλά λόγια, ένα τυχαίο πιτσίλισμα ή μια μικρή επαφή με νερό δεν σημαίνει απαραίτητα καταστροφή, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το iPhone είναι φτιαγμένο για βύθιση ή χρήση μέσα στο νερό χωρίς κίνδυνο. Η ύπαρξη πιστοποίησης αντοχής δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως άδεια για πιο απρόσεκτη χρήση της συσκευής.

Γιατί και το ρύζι είναι λάθος λύση

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και ο γνωστός μύθος της τοποθέτησης του iPhone μέσα σε ρύζι όταν έχει βραχεί. Παρότι η πρακτική αυτή συνεχίζει να κυκλοφορεί ως «σπιτική λύση», δεν θεωρείται ασφαλής, καθώς μικρά σωματίδια ρυζιού μπορούν να εισχωρήσουν στο εσωτερικό της συσκευής και να προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα.

Η πιο σωστή αντιμετώπιση σε περίπτωση υγρασίας είναι να αφεθεί η συσκευή να στεγνώσει φυσικά σε ξηρό περιβάλλον και να αποφεύγονται πρόχειρες λύσεις που μπορεί να κάνουν μεγαλύτερη ζημιά.

