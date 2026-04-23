Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMA
Σας έχει τύχει και εσάς; «Μάστιγα» το loudspeaker στα καφέ – «Ακουστικά παρακαλώ!»

 23.04.2026 - 09:27
Αχ, η «ευλογία» της ανοικτής ακρόασης σε καφέ. Τι θα ήταν η καθημερινότητά μας χωρίς αυτή τη μικρή πολιτιστική προσφορά του διπλανού τραπεζιού;

Πηγαίνεις να πιεις έναν ήσυχο καφέ, να χαζέψεις, να ξεφύγεις λίγο από τη φασαρία — και ξαφνικά βρίσκεσαι να συμμετέχεις, χωρίς να το έχεις επιλέξει, σε μια τηλεφωνική συνομιλία, σε ένα TikTok μαραθώνιο ή στο soundtrack της ζωής κάποιου αγνώστου.

Γιατί προφανώς, αν δεν ακούσουμε όλοι τι βλέπει, τι ακούει και με ποιον μιλάει, ποιο είναι το νόημα; Η έννοια του “προσωπικού χώρου” είναι μάλλον παρωχημένη. Πλέον, ο καφές συνοδεύεται από δωρεάν ηχητική εγκατάσταση: μισές κουβέντες στο τηλέφωνο, βιντεάκια με υπερενθουσιώδη γέλια και μουσικές επιλογές που δεν ζήτησε κανείς — αλλά όλοι απολαμβάνουμε.

Και βέβαια, το αποκορύφωμα: η απόλυτη φυσικότητα με την οποία γίνεται. Σαν να είναι το πιο λογικό πράγμα στον κόσμο. Σαν να λέει κάποιος: “Ναι, είμαστε όλοι μαζί εδώ, άρα θα ακούτε κι εσείς ό,τι ακούω κι εγώ. Δημοκρατία έχουμε.”

Φανταστείτε για μια στιγμή το αντίστροφο: να το κάνουμε όλοι. Να ανοίξουν ταυτόχρονα όλα τα loudspeaker. Ένα καφέ γεμάτο overlapping συνομιλίες, reels, ειδήσεις και παιδικά καρτούν. Μια συμφωνία χάους. Ένα κοινωνικό πείραμα που μάλλον θα τελείωνε σε πέντε λεπτά με ομαδική παράδοση νεύρων.

Ή… υπάρχει και μια εναλλακτική. Λέγεται ακουστικά. Μικρά, διακριτικά, σχεδόν μαγικά: κρατούν τον ήχο εκεί που ανήκει — σε εσένα.

Δείτε την ανάρτηση αγανακτισμένου πολίτη στο «ΠΟΥ ΠΗΓΑΜΕ»

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα