Βρέθηκε τρόπος για να μαγειρεύουμε πιο υγιεινές τηγανητές πατάτες

 24.04.2026 - 09:21
Σύντομα ίσως να μπορούμε να απολαμβάνουμε τηγανητές πατάτες με λίγο λιγότερες τύψεις για την υγεία μας.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόι φαίνεται ότι ανέπτυξαν μια μέθοδο μαγειρέματος τηγανητής πατάτας που διατηρεί την τραγανότητα και τη γεύση της χρησιμοποιώντας λιγότερο λάδι.

Σύμφωνα με τους ερευνητές ο συνδυασμός παραδοσιακού τηγανίσματος με χρήση μικροκυμάτων επιτρέπει το μαγείρεμα των πατατών χωρίς την ανάγκη για τόσο πολύ λάδι δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να τις απολαμβάνουν με λιγότερα λιπαρά.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στις επιθεωρήσεις «Current Research in Food Science» και «The Journal of Food Science». Παρότι η δημιουργία «πιο υγιεινών» τηγανητών πατατών μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστος στόχος για επιστήμονες, η πραγματικότητα είναι ότι παρά την υψηλή περιεκτικότητά τους σε λιπαρά οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να τις καταναλώνουν. Αντί να βασίζονται στην αυτοσυγκράτηση οι ερευνητές προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να τις κάνουν λιγότερο επιβλαβείς.

«Οι καταναλωτές θέλουν υγιεινά τρόφιμα, αλλά τη στιγμή της αγοράς οι επιθυμίες συχνά υπερισχύουν. Η υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι προσθέτει γεύση, αλλά περιέχει επίσης πολλή ενέργεια και θερμίδες» δήλωσε ο Παουβάν Σινγκχ Τακχάρ μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Το τηγάνισμα θεωρείται γενικά λιγότερο υγιεινός τρόπος μαγειρέματος επειδή επιτρέπει στα λίπη από το λάδι να εισχωρούν στο τρόφιμο. Στα αρχικά στάδια του τηγανίσματος το νερό που υπάρχει στους πόρους της πατάτας εμποδίζει το λάδι να εισέλθει. Καθώς όμως το μαγείρεμα συνεχίζεται το νερό εξατμίζεται δημιουργώντας χώρο για να εισχωρήσει το λάδι.

Σε αντίθεση με το τηγάνισμα που το μαγείρεμα γίνεται από έξω προς τα μέσα τα μικροκύματα μαγειρεύουν από μέσα προς τα έξω. Ωστόσο αν χρησιμοποιηθούν μόνο μικροκύματα οι πατάτες δεν αποκτούν την τραγανότητα που τις χαρακτηρίζει. «Αν χρησιμοποιηθεί μόνο φούρνος μικροκυμάτων το αποτέλεσμα είναι μαλακό και άνοστο» σημειώνει ο Τακχάρ.

Για τον λόγο αυτό, οι ερευνητές πειραματίστηκαν με τον συνδυασμό των δύο μεθόδων. Κατάφεραν να θερμάνουν τις πατάτες με τον παραδοσιακό τρόπο αρκετά ώστε να αποκτήσουν τραγανή εξωτερική επιφάνεια και στη συνέχεια να τις μεταφέρουν σε έναν ειδικά σχεδιασμένο φούρνο μικροκυμάτων για να ολοκληρωθεί το μαγείρεμα.

«Προτείνουμε τον συνδυασμό των δύο μεθόδων στην ίδια συσκευή. Η παραδοσιακή θέρμανση διατηρεί την τραγανότητα ενώ η θέρμανση με μικροκύματα μειώνει την κατανάλωση λαδιού» αναφέρει η μελέτη. Σύμφωνα με τους ερευνητές η μέθοδος αυτή παράγει πατάτες που έχουν την ίδια γεύση και υφή αλλά έχουν απορροφήσει λιγότερο λάδι και συνεπώς λιγότερα λιπαρά. Δυστυχώς τέτοιες ειδικά σχεδιασμένες συσκευές που συνδυάζουν μικροκύματα και τηγάνισμα δεν είναι ακόμη διαθέσιμες για οικιακή χρήση οπότε ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι οι λάτρεις της τηγανητής πατάτας να μπορέσουν να εφαρμόσουν αυτή τη μέθοδο στο σπίτι τους.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

