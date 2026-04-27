Αλεξίσφαιρο γιλέκο για τον Τραμπ στις μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις, εξετάζει ο Λευκός Οίκος

Ο ανταποκριτής του Fox News, Πίτερ Ντούσι, ανέφερε την Κυριακή ότι βρίσκονται «σε εξέλιξη συζητήσεις» στα ανώτατα επίπεδα για το ενδεχόμενο «ο πρόεδρος Τραμπ να χρειαστεί να αρχίσει να φορά αλεξίσφαιρο γιλέκο σε μελλοντικές δημόσιες εμφανίσεις».

Ο Τραμπ έχει πλέον βρεθεί αντιμέτωπος με τρεις σοβαρές απειλές κατά της ζωής του από ισάριθμους ένοπλους δράστες, εκ των οποίων ο ένας έφτασε σε απόσταση εκατοστών από το να τον τραυματίσει θανάσιμα στο κεφάλι.

Ερωτήματα για το πώς ο δράστης κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στο σημείο που βρισκόταν ο Τραμπ

Αμερικανοί αξιωματούχοι των αρχών επιβολής του νόμου επανεξετάζουν τα μέτρα ασφαλείας, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, εγείροντας ερωτήματα για το πώς κατάφερε να πλησιάσει τόσο κοντά σε μια εκδήλωση στην οποία παρευρίσκονταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέλη του υπουργικού συμβουλίου και βουλευτές.

Δύο πρώην πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ και τρεις ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters την Κυριακή ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες φαίνεται να εφάρμοσαν αποτελεσματικά το σχέδιό τους για την προστασία του προέδρου το βράδυ του Σαββάτου, ακινητοποιώντας τον φερόμενο ως δράστη πριν φτάσει στο επίπεδο του υπογείου του ξενοδοχείου Washington Hilton, όπου επρόκειτο να μιλήσει ο Τραμπ.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους άκουσαν τους πυροβολισμούς εναντίον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας ανέδειξε κενά ασφαλείας, σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ακόμη και μετά τις δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2024, που είχαν ήδη οδηγήσει σε ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους επιβολής του νόμου, το πιο προφανές συμπέρασμα από το περιστατικό είναι ότι το προσωπικό ασφαλείας ενδέχεται να χρειαστεί να επεκτείνει την περίμετρο προστασίας γύρω από τον πρόεδρο σε μεγάλους δημόσιους χώρους, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται ταλαιπωρία για το κοινό.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι σημείωσαν ότι η περίμετρος ασφαλείας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ είναι συχνά πολύ πιο εκτεταμένη από εκείνη που είχε οριστεί το βράδυ του Σαββάτου.

Στο δείπνο του Σαββάτου, οι καλεσμένοι ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν από ανιχνευτές μετάλλων για να εισέλθουν στην αίθουσα εκδηλώσεων, ωστόσο για την πρόσβαση στο ξενοδοχείο αρκούσε ένα εισιτήριο. Σύμφωνα με άτομο που έχει άμεση γνώση του σχεδιασμού της εκδήλωσης, αρκετοί επιχείρησαν να εισέλθουν χρησιμοποιώντας εισιτήριο της προηγούμενης χρονιάς.

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο άνδρας από την Καλιφόρνια, ο οποίος φέρεται να έτρεξε και να πέρασε την ασφάλεια οπλισμένος με πολλαπλά όπλα, φαίνεται πως παρέκαμψε ακόμη και αυτόν τον βασικό έλεγχο, έχοντας κάνει check-in στο ξενοδοχείο τις ημέρες πριν από την εκδήλωση.

Επέκταση της περιμέτρου ασφαλείας

Ο Μπιλ Γκέιτζ, ο οποίος υπηρέτησε για έξι χρόνια στην Ομάδα Αντιμετώπισης Επιθέσεων της Μυστικής Υπηρεσίας και σήμερα είναι διευθυντής προστασίας στελεχών στην SafeHaven Security Group, δήλωσε ότι οι ανασκοπήσεις μετά το περιστατικό πιθανότατα θα επικεντρωθούν, τουλάχιστον εν μέρει, στη μεταφορά των ανιχνευτών μετάλλων σε μεγαλύτερη απόσταση, ώστε να διευρυνθεί η εξωτερική περίμετρος.

Όπως ανέφερε, «η Μυστική Υπηρεσία θα πρέπει να βρει τρόπους να διασφαλίσει καλύτερα μεγάλα ξενοδοχεία, κάτι που ενδέχεται να προκαλέσει αναστάτωση στους πελάτες και στη λειτουργία τους». Πρόσθεσε επίσης ότι η Υπηρεσία θα πρέπει να βελτιώσει τον συντονισμό για την απομάκρυνση άλλων αξιωματούχων της κυβέρνησης.

Διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, από τους Αμερικανούς Ομοσπονδιακούς Μάρσαλς έως την Υπηρεσία Διπλωματικής Ασφάλειας, απομάκρυναν τους παρευρισκόμενους μετά τους πυροβολισμούς, γεγονός που ανέδειξε ότι το περίπλοκο πλέγμα υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με την προστασία διαφορετικών υψηλόβαθμων προσώπων μπορεί να οδηγήσει σε φαινομενικά ασυντόνιστες αντιδράσεις.

Αν και ο Τραμπ απομακρύνθηκε από τη σκηνή λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα μετά τους τελευταίους πυροβολισμούς, σύμφωνα με ανάλυση βίντεο και ήχου, χρειάστηκαν τουλάχιστον 100 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσει από την αίθουσα ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και περίπου 150 δευτερόλεπτα για τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Ντον Μιχάλεκ, πρώην ανώτερος πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας που έχει εργαστεί σε προηγούμενα δείπνα ανταποκριτών στο Washington Hilton, δήλωσε ότι η ασφάλεια όλου του χώρου αποτελούσε ανέκαθεν πρόκληση.

«Είμαι βέβαιος ότι η Υπηρεσία θα επανεξετάσει τη διάταξη και πιθανότατα θα επεκτείνει ακόμη περισσότερο την περίμετρο, λόγω όσων συνέβησαν», ανέφερε.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε σε αυτοσχέδια συνέντευξη Τύπου αργά το Σάββατο ότι το Washington Hilton «δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλές κτίριο».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα