Περίεργη θλίψη: Σε πήρε από «κάτω» στα γενέθλιά σου; Υπάρχει εξήγηση

Αν και μπορεί να φαίνεται παράδοξο, η θλίψη των γενεθλίων είναι πιο συχνή από ό,τι φανταζόμαστε, υπογραμμίζοντας ότι η κοινωνική πίεση για «ευτυχία» σε αυτή την ημέρα συχνά συγκρούεται με τις εσωτερικές μας σκέψεις και πραγματικότητες.

Έχουμε τα γενέθλια κι όμως δεν είμαστε σε καλή διάθεση – ποιοι μπορεί να είναι οι λόγοι;

1.Υψηλές προσδοκίες που δεν ικανοποιούνται

Όλοι έχουμε προσδοκίες για τα γενέθλια και τη ζωή μας: τέλεια πάρτι, μια υπέροχη δουλειά, δώρα, συγγενείς και φίλοι γύρω μας. Όταν αυτά δεν συμβαίνουν, η απογοήτευση μπορεί να είναι έντονη. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Social Science and Medicine, οι ερευνητές επισήμαναν ότι το να έχει κανείς υψηλές προσδοκίες για τη ζωή του που δεν πραγματοποιούνται μπορεί να οδηγήσει σε καταθλιπτικά συμπτώματα. Η λύση; Θέστε ρεαλιστικές προσδοκίες και εστιάστε στις μικρές χαρές της μέρας.

2. Η μοναξιά μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική

Καθώς μεγαλώνουμε, οι φίλοι και η οικογένεια μπορεί να μην είναι πάντα κοντά. Η αίσθηση ότι δεν υπάρχει κανείς να γιορτάσει μαζί σας μπορεί να προκαλέσει θλίψη. Αν νιώθετε μοναξιά, προσπαθήστε να κανονίσετε μια μικρή συνάντηση ή ακόμα και μια βιντεοκλήση με αγαπημένα πρόσωπα.

3. Υπερανάλυση σε μεγάλο βαθμό

Τα γενέθλιά μας μας κάνουν να σκεφτόμαστε τι πετύχαμε και τι όχι. Η υπερβολική αυτοκριτική μπορεί να φέρει θλίψη και άγχος. Αντί να επικεντρώνεστε σε αυτά που δεν έχετε κάνει, προσπαθήστε να γιορτάσετε τις μικρές επιτυχίες και τη διαδικασία της ανάπτυξης σας.

4. Το συναίσθημα ότι μας ξέχασαν

Δεν είναι ασυνήθιστο να περιμένουμε από τους άλλους να κάνουν τη μέρα μας ξεχωριστή και να απογοητευόμαστε αν δεν το κάνουν. Αν νιώθετε ότι σας έχουν ξεχάσει, θυμηθείτε ότι η αυτοεκτίμηση δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τους άλλους. Μια ευχάριστη δραστηριότητα μόνοι σας μπορεί να φτιάξει τη διάθεσή σας.

5. Άγχος για το μέλλον

Τα γενέθλια μας θυμίζουν πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Αυτό μπορεί να προκαλέσει άγχος για το τι ακολουθεί στη ζωή μας. Το «προκαταβολικό άγχος» είναι φυσιολογικό, αλλά η εστίαση στο παρόν και η πρακτική ευγνωμοσύνης μπορούν να μειώσουν την ανησυχία.

6. Πίεση να φαίνεστε χαρούμενοι

Η κοινωνική πίεση να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι μπορεί να εντείνει τη θλίψη. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να νιώσει ό,τι αισθάνεται χωρίς ενοχές. Η αυθεντικότητα είναι πιο σημαντική από τη «τέλεια» εικόνα χαράς.

Άλλωστε η προσπάθεια να αποφύγει κανείς τα αρνητικά συναισθήματα με κάθε τρόπο μπορεί στην πραγματικότητα να δημιουργήσει περισσότερα αρνητικά συναισθήματα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Emotion. Το να πιέζεις τον εαυτό σου να αισθανθεί χαρά μπορεί να σε οδηγήσει σε περισσότερη επαναλαμβανόμενη σκέψη, κάτι που επίσης σε κάνει λυπημένο. Είναι επομένως πάντα πιο υγιές να είσαι ο αυθεντικός σου εαυτός, ακόμη και αν αυτό φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προσδοκίες.

7. Ενοχές

Μερικές φορές νιώθουμε ενοχές επειδή δεν είμαστε χαρούμενοι χωρίς «λόγο». Αναγνωρίστε ότι τα συναισθήματα δεν χρειάζονται πάντα εξηγήσεις και ότι η φροντίδα του εαυτού σας είναι προτεραιότητα.

8. Συγκρίσεις στα social media

Η παρακολούθηση άλλων ανθρώπων στα social media μπορεί να ενισχύσει την αίσθηση ανεπάρκειας. Προσπαθήστε να αποφύγετε τις συγκρίσεις και να εστιάσετε στη δική σας ζωή και τις πραγματικές χαρές της. Υπάρχουν πολλές, το θέμα είναι να τις αναγνωρίζουμε και να είμαστε ευγνώμονες για αυτές σε καθημερινή βάση.

9. Αμφιβολίες για τον σκοπός της ζωής

Η ανασκόπηση της ζωής σας την ημέρα των γενεθλίων σας μπορεί να φέρει «άγχος σκοπού». Αντί να αγχώνεστε, χρησιμοποιήστε τη ξεχωριστή αυτή γιορτή ως αφορμή να θέσετε νέους στόχους και να αναλογιστείτε μικρά και μεγάλα βήματα βελτίωσης και όλα όσα έχετ καταφέρει. Η καταγραφή των σκέψεων και των μελλοντικών σας στόχων μπορεί να αποτελέσει ένα όμορφο ritual για την ημέρα αυτή.

Πηγή: Vita.gr