Έρχονται νέες μειώσεις στις τιμές καυσίμων - Ζητούν παράταση του μειωμένου φόρου

Εντός Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας, η τιμή της αμόλυβδης 95 μειώθηκε στα πρατήρια κατά 6,5 σεντ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης κατά 10,8 σεντ, ενώ του πετρελαίου θέρμανσης παρέμεινε σταθερή.

Ο κ. Καραγιώργης είπε ότι η συμφωνία των περασμένων ημερών μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν, που έδειξε ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί, επηρέασε θετικά τις τιμές και «υπήρξε μια αποκλιμάκωση τόσο των τιμών του αργού πετρελαίου όσο και των τιμών των διυλιστηρίων».

Ανέφερε ότι η πτωτική πορεία των τιμών ενισχύθηκε μετά την υπογραφή της συμφωνίας και «φαίνεται ότι, σταδιακά, όχι μόνο στις τιμές των καυσίμων, αλλά και σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα θα επέλθει η ομαλότητα».

Ερωτηθείς αν οι τιμές των καυσίμων θα υποχωρήσουν στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τον πόλεμο στο Ιράν, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι «οι αυξήσεις των τιμών ήταν αρκετά μεγάλες που σίγουρα θα χρειαστεί μια χρονική περίοδος για να επέλθει ομαλότητα στις τιμές και να επιστρέψουμε στα προ πολέμου επίπεδα».

«Πέραν των τιμών, επηρεάστηκαν και υποδομές στις χώρες που παράγουν πετρέλαιο, κάτι που ενδέχεται να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να επέλθει η παραγωγή στα προ πολέμου επίπεδα», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι στις 30 Ιουνίου λήγει το μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι η Υπηρεσία ενημερώνει καθημερινά το Υπουργείο Οικονομικών για την πορεία και την τάση των τιμών των καυσίμων, προσθέτοντας ότι την τελική απόφαση, κατά πόσον επιβάλλεται να συνεχιστεί η επιδότηση των τιμών των καυσίμων, θα την λάβει το Υπουργείο ως αρμόδια αρχή.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας, που κατέχει το ΚΥΠΕ, από την αρχή του Ιουνίου μέχρι τις 19 του μήνα, η τιμή της αμόλυβδης 95 μειώθηκε στα πρατήρια κατά 6,5 σεντ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης κατά 10,8 σεντ το λίτρο, ενώ του πετρελαίου θέρμανσης παρέμεινε σταθερή.

Σε σχέση με πριν την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν μέχρι και τις 19 Ιουνίου, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 καταγράφει αύξηση 23,2 σεντ το λίτρο, του πετρελαίου κίνησης 28,3 σεντ και του πετρελαίου θέρμανσης 44,2 σεντ.

Ανάγκη διατήρησης του μειωμένου φόρου κατανάλωσης

Εξάλλου, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα ακολουθήσουν ακόμη λίγες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες.

Βλέπουμε, όμως μία ανησυχητική σταθεροποίηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου γύρω στα 78 με 80 δολάρια το βαρέλι, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε, σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, να κινηθεί χαμηλότερα.

Ο κ. Προκοπίου εξέφρασε την ελπίδα «να μην συμβεί το απρόοπτο, το αρνητικό, και να επανέλθουμε και πάλι σε ανοδική πορεία των τιμών».

«Όμως, τις επόμενες μέρες αναμένουμε ακόμα λίγες μειώσεις», κατέληξε.

Εξάλλου, σε σχέση με το γεγονός ότι στις 30 Ιουνίου λήγει το μέτρο της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα, ο κ. Προκοπίου είπε ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ακόμη λίγο η επιδότηση γιατί «πρέπει να γίνει πιο ομαλά η επιστροφή μας στην κανονικότητα».

Πρόσθεσε πως αν δεν δοθεί παράταση στην περίοδο μειωμένου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, οι καταναλωτές ενώ παρακολουθούν τις τιμές να μειώνονται «θα δουν ξαφνικά τις τιμές να αυξάνονται απότομα κατά 8,3 σεντ».

Ανέφερε ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη κατά την περίοδο που ανακοινώθηκε η μείωση του φόρου κατανάλωσης μέχρι την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή, όταν είχαμε αύξηση πέραν των 10 σεντ στις τιμές.

Πηγή: ΚΥΠΕ