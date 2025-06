Ιράν: Ξεκίνησαν οι κηδείες για τους νεκρούς από τον πόλεμο με το Ισραήλ

«Η επιμνημόσυνη τελετή για τους μάρτυρες ξεκίνησε επίσημα», δήλωσε παρουσιάστρια της κρατικής τηλεόρασης, η οποία μετέδωσε εικόνες από την Τεχεράνη όπου άνθρωποι κρατούσαν ιρανικές σημαίες καθώς και φωτογραφίες των στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στη σύγκρουση.

Χθες, Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εξαπέλυαν «χωρίς καμία αμφιβολία» νέα πλήγματα κατά του Ιράν εάν η χώρα συνέχιζε το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου που θα της επέτρεπε να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

The funeral ceremonies for Iran’s slain generals and nuclear scientists officially began in Tehran with a verse from the Qur’an: “Indeed, Allah defends those who believe. Truly, Allah does not love the treacherous, ungrateful ones.” (Surah Al-Hajj, 22:38) pic.twitter.com/qLuebmtnP7