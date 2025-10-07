Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΝέα άφιξη στη Λεμεσό - Όταν οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα – Δείτε φωτογραφίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άφιξη στη Λεμεσό - Όταν οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα – Δείτε φωτογραφίες

 07.10.2025 - 15:29
Νέα άφιξη στη Λεμεσό - Όταν οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα – Δείτε φωτογραφίες

Η πιο δημιουργική άφιξη της Λεμεσού ακούει στο όνομα AYA COOKS. Σερβίρει τη Μεσόγειο αλλιώς προσκαλώντας σε σε μια εμπειρία με φωτιά, μπαχαρικά και δημιουργία.

Το Aya Cooks μόλις άνοιξε στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Γερμασόγειας (απέναντι από το Royal Apollonia by Louis Hotels), προτείνοντας έναν νέο, καθημερινό προορισμό για φαγητό με κουζίνα μεσοανατολικής έμπνευσης, μαγείρεμα σε ανοιχτή φωτιά, ζυμώσεις, φρέσκα τοπικά προϊόντα, εποχιακές πρώτες ύλες και αστείρευτη δημιουργικότητα!

Ένα χώρος όπου οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα και μεταμορφώνονται σε comfort food.

Το μενού το οποίο επιμελήθηκε η σεφ Ronit Stern που έρχεται από τη Βαρκελώνη και το προηγούμενο της project, το La Balabusta που είχε συμπεριληφθεί στον Οδηγό Michelin 2023, τιμά τα φρέσκα και ζυμωμένα προϊόντα, το ψωμί του φούρνου και το φυσικό κρασί, όλα δεμένα μεταξύ τους με τη χαρακτηριστική θαλπωρή των μπαχαρικών και σερβιρισμένα σε έναν ζεστό και δημιουργικό χώρο, όπου το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Ωστόσο με τη βοήθεια του σεφ Aleksei Bagreev, που θα βρίσκεται στην κουζίνα του, το μενού του Aya δεν θα μένει ποτέ στάσιμο: θα αλλάζει με τις εποχές, θα είναι πάντα ζωντανό και γεμάτο χαρακτήρα.

Πρόκειται για μια σύγχρονη και φιλόξενη εκδοχή της Μεσογείου ένα μέρος όπου η γεύση συναντά τον πολιτισμό και το φαγητό αποκτά προσωπική διάσταση.

Όσον αφορά τον χώρο, αυτός είναι εντυπωσιακός, μοντέρνος και πολύ minimal, με τις street art δημιουργίες του YETI να ομορφαίνουν τους τοίχους, τις μουσικές επιλογές του AMATHUS (DJ με έδρα το Άμστερνταμ και μέλος του ντουέτου aparapira parape) να κατακλύζουν τον χώρο και τα μοναδικά χειροποίητα κεραμικά πιάτα του “Eye of She Pottery" να κάνουν την έξοδό σου εδώ ακόμα πιο ξεχωριστή.

Το Aya Cooks λοιπόν, η νέα γαστρονομική πρόταση της Λεμεσού, ήρθε για να φέρει έναν φρέσκο και καλλιτεχνικό τρόπο να βλέπουμε το φαγητό, με πιάτα που συνδυάζουν αγάπη για τη μαγειρική, τα ταξίδια και την τέχνη, μετατρέποντας κάθε πιάτο σε μια μικρή εμπειρία.

Στο Aya Cooks το φαγητό είναι τρόπος έκφρασης. Κάθε συνταγή κρύβει μια ιστορία ένα ταξίδι, μια ανάμνηση ή ένα συναίσθημα.

Η φιλοσοφία του είναι απλή: καλή πρώτη ύλη, έμπνευση από τον κόσμο και σεβασμός στη λεπτομέρεια. Το αποτέλεσμα είναι πιάτα που αγγίζουν όλες τις αισθήσεις και εκφράζουν μια νέα, σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα.

Μέσα από τα projects και τα events του, το Aya Cooks δίνει έμφαση στη δημιουργικότητα, την αισθητική και την απόλαυση του να μοιράζεσαι όμορφες στιγμές γύρω από το τραπέζι.

Δείτε φωτογραφίες

Πηγή κειμένου και φωτογραφιών από CheckInCyprus

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ
Νέα άφιξη στη Λεμεσό - Όταν οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα – Δείτε φωτογραφίες
Καταδικάζουν οι Οικολόγοι: Κατέστρεψαν δάσος στα κατεχόμενα για να χτίσουν πολυτελείς επαύλεις - Η εταιρεία εκμεταλλεύεται ελληνοκυπριακή κατεχόμενη γη
VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες που «γάζωσαν» τα γραφεία εταιρείας με 11 πυροβολισμούς - Δείτε πλάνα από τη σκηνή
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 17χρονου μοτοσικλετιστή - Όσα κατέδειξε
Καταναλωτές προσοχή: Νέα ανάκληση τροφίμου - Aνιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εξαφανισμένος ο Κρεκ…

 07.10.2025 - 15:23
Επόμενο άρθρο

Επίσημη η επιστροφή Αναστασίου στον Παναιτωλικό!

 07.10.2025 - 15:39
Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, τις σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, αλλά και το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

  •  07.10.2025 - 12:43
Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

  •  07.10.2025 - 13:56
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Εφικτή μέσα από τον κοινωνικό διάλογο η συμφωνία»

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ - «Εφικτή μέσα από τον κοινωνικό διάλογο η συμφωνία»

  •  07.10.2025 - 15:46
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 17χρονου μοτοσικλετιστή - Όσα κατέδειξε

Θανατηφόρο στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 17χρονου μοτοσικλετιστή - Όσα κατέδειξε

  •  07.10.2025 - 14:36
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ

  •  07.10.2025 - 16:17
Έρχεται Κύπρο η BARBARA - Δείτε live την εξέλιξη της - Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση

Έρχεται Κύπρο η BARBARA - Δείτε live την εξέλιξη της - Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση

  •  07.10.2025 - 16:56
Τέμπη: Πώς θα γίνει η διαδικασία της εκταφής θυμάτων και οι τοξικολογικές εξετάσεις

Τέμπη: Πώς θα γίνει η διαδικασία της εκταφής θυμάτων και οι τοξικολογικές εξετάσεις

  •  07.10.2025 - 16:22
Ryanair: Θα πετάξει ξανά προς Ισραήλ; Η στάση του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν - Όλες οι πληροφορίες

Ryanair: Θα πετάξει ξανά προς Ισραήλ; Η στάση του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν - Όλες οι πληροφορίες

  •  07.10.2025 - 14:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα