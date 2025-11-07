Μπαράζ ερευνών στα Βορίζια: Συλλήψεις, οπλοστάσια και προσαγωγές - Τι υποστηρίζει ο 48χρονος από την οικογένεια του Καργάκη που συνελήφθη

Την ίδια ώρα οι Αρχές σαρώνουν την περιοχή και έχουν ήδη εντοπίσει πολλά όπλα και πυρομαχικά, ενώ έχουν ελεγχθεί πάνω από 300 άτομα και σπίτια με αποτέλεσμα να γίνουν και προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, φέρεται να δηλώνει πως «δεν χρειάζεται όπλα στη ζωή του», υποστηρίζοντας ότι «όπλο είναι ο λόγος του». Είναι γνωστός στην περιοχή για την ενασχόλησή του με τα κοινά και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον της Δικαιοσύνης, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Συνδέεται με το βίντεο της συμπλοκής

Ο 48χρονος φέρεται να είναι το δεύτερο άτομο που καταγράφεται στο βίντεο της συμπλοκής, μαζί με τον 43χρονο γαμπρό του, Φανούρη Καργάκη, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα για τις ίδιες κατηγορίες. Ο 43χρονος έχει λάβει προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Το ένταλμα σε βάρος του 48χρονου εκδόθηκε, σύμφωνα με το Cretalive.gr, μετά από καταθέσεις που έδωσαν στην ανακρίτρια η μητέρα των τεσσάρων αδελφών Φραγκιαδάκη και η σύζυγος του 29χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση.



Οι μαρτυρίες τους φαίνεται να συνέβαλαν καθοριστικά στην απόφαση των αρχών να κινηθούν ποινικά και κατά του 48χρονου.

Επτά συλλήψεις και δύο προφυλακίσεις

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, η έρευνα για την αιματηρή συμπλοκή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.



Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα ως άμεσα εμπλεκόμενα, είτε στο πλαίσιο του αυτοφώρου είτε μετά από εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, καθώς και δύο ακόμη άτομα (ένας 17χρονος και ένας 56χρονος) για υπόθαλψη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, αντίστοιχα.

Από τους κατηγορούμενους, δύο άνδρες ηλικίας 25 και 30 ετών απολογήθηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Έρευνες και κατασχέσεις όπλων

Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ, των ΤΑΕ και άλλων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα:

27 έρευνες σε οικίες,

21 έρευνες σε ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους,

17 προσαγωγές ατόμων,

και 352 έλεγχοι σε άτομα και οχήματα

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά και διάφορα αντικείμενα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την Ανακρίτρια Ηρακλείου, προκειμένου να προσδιοριστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση του αιματηρού περιστατικού στα Βορίζια.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα