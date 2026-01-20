Ecommbx
Ινδή κατήγγειλε τον σύζυγό της επειδή της έκρυβε επί δύο χρόνια πως ήταν καραφλός

 20.01.2026 - 08:30
Ινδή κατήγγειλε τον σύζυγό της επειδή της έκρυβε επί δύο χρόνια πως ήταν καραφλός

Ινδή υπέβαλε μήνυση στην αστυνομία εναντίον του συζύγου της, με τον οποίο ήταν μαζί δύο χρόνια, ισχυριζόμενη ότι εξαπατήθηκε σχετικά με την εξωτερική του εμφάνιση.

Η Λαβίκα Γκούπτα, κάτοικος Ινδίας, υπέβαλε πρόσφατα καταγγελία στην αστυνομία εναντίον του συζύγου της και τεσσάρων συγγενών της, ισχυριζόμενη ότι εξαπατήθηκε όταν συμφώνησε να τον το 2024.

Μεταξύ των κατηγοριών της, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι της υποσχέθηκαν έναν άντρα με πλούσια και υγιή μαλλιά, αλλά παντρεύτηκε έναν φαλακρό άντρα που φορούσε περούκα.

Της απέκρυψαν λεπτομέρειες για να τον παντρευτεί: Τι αναφέρει η έκθεση της αστυνομίας;

Σύμφωνα με την Πρώτη Έκθεση Πληροφοριών (FIR), που κατατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Bisrakh, η Λαβίκα Γκούπτα και ο Σανιάμ Ζαΐν παντρεύτηκαν στις 16 Ιανουαρίου 2024.

Η σύζυγος ισχυρίζεται ότι εξαπατήθηκε εκείνη την εποχή, με τον Ζαΐν και την οικογένειά του να αποκρύπτουν διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με τη φυσική του εμφάνιση, την εκπαίδευση και την οικονομική του κατάσταση.

«Μετά τον γάμο, ανακάλυψα επίσης ότι ο σύζυγός μου είχε περάσει μόνο την 12η τάξη, ενώ τα βιογραφικά του στοιχεία έδειχναν ότι είχε πτυχίο BCom (Bachelor of Commerce). Είπε επίσης ψέματα ότι το εισόδημά του ήταν 18 lakh ρουπίες (20.000 δολάρια). Με αυτόν τον τρόπο, εξαπατήθηκα σοβαρά», λέει ένα κομμάτι της έκθεσης.

Η Γκούπτα πρόσθεσε ότι όταν συμφώνησε να παντρευτεί τον Σανιάμ, της υποσχέθηκαν έναν άντρα με «πυκνά μαλλιά», αλλά αργότερα έμαθε ότι ο σύζυγός της ήταν καραφλός και φορούσε ένα μπάλωμα για να κρύψει την έλλειψη μαλλιών του.

«Η γυναίκα ισχυρίστηκε επίσης ότι ο σύζυγός της τής επιτέθηκε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο εξωτερικό και την πίεσε να φέρει μαριχουάνα από την Ταϊλάνδη στην Ινδία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας αξιωματικός από το αστυνομικό τμήμα του Μπισράχ.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Στο Στρασβούργο ο ΠτΔ: Παρουσιάζει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας - Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

