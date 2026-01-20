Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Wizz Air λανσάρει κάτι νέο για όσους εκτιμούν την ιδιωτικότητα - Τι περιλαμβάνει και πώς να το αποκτήσετε

 20.01.2026 - 11:20
Η Wizz Air λανσάρει κάτι νέο για όσους εκτιμούν την ιδιωτικότητα - Τι περιλαμβάνει και πώς να το αποκτήσετε

Η Wizz Air ανεβάζει τον πήχη στα ταξίδια χαμηλού κόστους με την παρουσίαση της WIZZ Class, μιας νέας προαιρετικής υπηρεσίας που απευθύνεται σε ταξιδιώτες με επίγνωση κόστους, οι οποίοι αναζητούν περισσότερο προσωπικό χώρο και πιο απλοποιημένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Από σήμερα, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη για αγορά σε επιλεγμένες πτήσεις από και προς τη Βουδαπέστη, το Βουκουρέστι Otopeni, τη Βαρσοβία, το Λονδίνο, σε Luton και Gatwick, και τη Ρώμη Fiumicino.

Όταν ένας επιβάτης επιλέξει τη WIZZ Class, μία από τις μεσαίες θέσεις πιο κοντά του (1B και 1E) θα δεσμεύεται στην πτήση. Καθώς η πρώτη σειρά περιλαμβάνει επίσης επιπλέον χώρο για τα πόδια, η υπηρεσία εξασφαλίζει περισσότερη άνεση και χώρο για χαλάρωση ή εργασία, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτική διάταξη της καμπίνας μίας κλάσης. Το προϊόν θα διατίθεται ως πρόσθετη επιλογή κατά τη διαδικασία κράτησης, για αγορές πακέτων Smart και Plus, στη σελίδα επιλογής θέσης. Πέρα από την επιπλέον θέση για μεγαλύτερη άνεση, η WIZZ Class περιλαμβάνει pροτεραιότητα επιβίβασης με χειραποσκευή 10 κιλών και δωρεάν μη αλκοολούχο ποτό και σνακ.

«Τα επαγγελματικά ταξίδια αυξάνονται σε όλο το δίκτυό μας και ακούσαμε προσεκτικά τι ζητούν οι επιβάτες μας», δήλωσε η Silvia Mosquera, Commercial Officer της Wizz Air. «Ζητούν λίγο περισσότερο χώρο και ταχύτητα, χωρίς όμως να πληρώνουν τις τιμές business class των παραδοσιακών αεροπορικών εταιρειών. Η WIZZ Class απαντά σε αυτή την ανάγκη, προσφέροντας τον χώρο που επιθυμούν και την εξυπηρέτηση που αξίζουν, χωρίς να υπονομεύει το απλό και λειτουργικό μας μοντέλο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας ως αεροπορική εταιρεία μίας κλάσης, με υψηλούς στόχους αποδοτικότητας».

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσφορές business class, η WIZZ Class δεν απαιτεί δαπανηρές μετατροπές στην καμπίνα. Η λύση είναι απλή: με τη δέσμευση δύο μεσαίων θέσεων, οι επιβάτες απολαμβάνουν περισσότερο προσωπικό χώρο για άνεση αλλά και εργασία, παραμένοντας στο ίδιο υψηλής αποδοτικότητας περιβάλλον καμπίνας που χαρακτηρίζει τη Wizz Air.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

