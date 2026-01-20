VIDEO - Το κόλπο του WhatsApp για να δεις τα διαγραμμένα μηνύματα ακόμη κι αν έχουν σβηστεί

Το WhatsApp έχει γίνει ένα απαραίτητο εργαλείο καθημερινής επικοινωνίας, αλλά πολλές φορές εύκολα μπορεί να προκαλέσει την περιέργεια. Ειδικά όταν κάποιος διαγράφει ένα μήνυμα και δεν μπορείς να δεις τι έγραφε.

Αν και πολλοί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει τρόπος να ανακτηθεί αυτό το περιεχόμενο, υπάρχει ένα κόλπο που επιτρέπει να δεις διαγραμμένα μηνύματα χωρίς να χρειάζεται να εγκαταστήσεις εφαρμογές.

Η λύση βρίσκεται στο τηλέφωνο και όχι στο WhatsApp

Το κλειδί αυτού του κόλπου, που κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Pasiones Ocultas στο Twitter (πλέον X), βρίσκεται σε μια λειτουργία του ίδιου του τηλεφώνου και όχι του WhatsApp. Η μέθοδος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν κάποιος στέλνει ένα ή περισσότερα μηνύματα και τα διαγράφει πριν προλάβεις να τα διαβάσεις, αφήνοντας στο chat μόνο την ένδειξη της διαγραφής.

Como ver mensajes de WhatsApp BORRADOS. pic.twitter.com/tnJoRKjs9W — Pasiones Ocultas (@LatidosDePasion) January 17, 2026

Πώς να αποκτήσεις πρόσβαση στα διαγραμμένα μηνύματα

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί προχωρημένες τεχνικές γνώσεις. Για να το δοκιμάσεις, αρκεί να ακολουθήσεις τα παρακάτω βήματα:

Κλείσε την εφαρμογή WhatsApp

Πήγαινε στις Ρυθμίσεις του τηλεφώνου (το όνομα της εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή)

Μπες στην ενότητα Ειδοποιήσεις

Επίλεξε Προηγμένες ρυθμίσεις

Διάλεξε την επιλογή Ιστορικό ειδοποιήσεων

Μόλις μπεις εκεί, το σύστημα εμφανίζει ένα αρχείο με τις ειδοποιήσεις που έχουν ληφθεί, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων WhatsApp που διαγράφηκαν αργότερα. Έτσι, μπορείς να διαβάσεις το αρχικό περιεχόμενο ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται πια στη συνομιλία.



Μια όχι και τόσο γνωστή λειτουργία

Αυτό το κόλπο δεν βασίζεται σε εφαρμογές τρίτων ούτε σε εξωτερικές μεθόδους, αλλά σε μια ενσωματωμένη επιλογή του συστήματος του τηλεφώνου που πολλοί χρήστες αγνοούν. Χάρη σε αυτήν, τα διαγραμμένα μηνύματα δεν εξαφανίζονται εντελώς, τουλάχιστον όσο έχουν φτάσει ως ειδοποιήσεις.

Έτσι, την επόμενη φορά που το WhatsApp εμφανίσει το μήνυμα «Αυτό το μήνυμα διαγράφηκε», θα ξέρεις ότι υπάρχει τρόπος να λύσεις την απορία και να ανακαλύψεις τι έγραφε πραγματικά.

Πηγή: gazzetta.gr