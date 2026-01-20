Η Ευρώπη είναι στα «καλύτερα χέρια» λέει η Μέτσολα για την Κυπριακή Προεδρία

Μιλούσαν κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου την Τρίτη, αφότου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ενώπιον της Ολομέλειας του ΕΚ, στο Στρασβούργο.

Η κ. Μέτσολα εξέφρασε την υποστήριξη του ΕΚ στην επίτευξη λύσης στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των ευρωπαϊκών αξιών. Παράλληλα, και οι δύο επανέλαβαν την αλληλεγγύη τους, καθώς και τον σεβασμό τους για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Δανίας και της Γροιλανδίας, σημειώνοντας την ίδια ώρα την σημασία της διατλαντικής σχέσης και αναφέροντας ότι αυτό που χρειάζεται είναι η εξεύρεση λύσεων μέσω του διαλόγου. Τοποθετήθηκαν επίσης υπέρ της αποκλιμάκωσης της κατάστασης.

«Είναι χαρά μου να καλωσορίσω τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη στο ΕΚ σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη δοκιμάζεται από την ασφάλεια και τα γεωπολιτικά ως την ανταγωνιστικότητα και αν υπάρχει ένα συμπέρασμα που μπορούμε να εξάγουμε από την σημερινή συνεδρία με όλους τους Ευρωβουλευτές είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να ανταποκριθεί με σαφήνεια και αποφασιστικότητα», ανέφερε η κ. Μέτσολα.

Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για την παρουσίασή του λέγοντας ότι «με τη χώρα σας στο τιμόνι ξέρω ότι η Ευρώπη βρίσκεται στα καλύτερα χέρια».

Γνωρίζουμε, πρόσθεσε ότι μια προτεραιότητα τους επόμενους έξι μήνες θα συνεχίσει να είναι η ανταγωνιστικότητα και το ΕΚ θα συνεχίσει να ενεργεί υπέρ της απλοποίησης, της μείωσης της γραφειοκρατίας, κάτι που αναφέρατε και εσείς στην ομιλία σας, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις μας να είναι επιτυχείς.

Σύμφωνα με την κ. Μέτσολα, η επικέντρωση στην ανταγωνιστικότητα σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάζουμε προς τα έξω για νέες εμπορικές ευκαιρίες και να ενισχύσουν την ενιαία αγορά, γι αυτό είναι απαραίτητη καλύτερη διασυνοριακή ολοκλήρωση, λιγοτερος κατακερματισμός στις αγορές και ξέρουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια η Κύπρος θα είναι ένας έμπιστος εταίρος.

Για την ασφάλεια και την άμυνα, είπε ότι θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ετοιμότητα και τις δαπάνες της Ευρώπης, καθώς προσαρμοζόμαστε στις νέες πραγματικότητα και παραμένουμε σταθεροί στην υποστήριξη της Ουκρανίας. Έχουμε κάνει πολλά αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να προχωρούμε με αποτελεσματικότητα, σημείωσε.

Αναφερόμενη στην Γροιλανδία η κ. Μέτσολα είπε ότι «θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αποκλιμάκωση της κατάστασης, να βρούμε λύσεις και να εργαζόμαστε για ενίσχυση της διατλαντικής σχέσης».

Αναφορά έκανε σε δήλωση του Προέδρου του Κογκρέσου Μάικ Τζόνσον νωρίτερα σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων στην Βρετανία, η οποία απηχεί όπως είπε αυτό που η ίδια ανέφερε ενώπιον της Ολομέλειας τη Δευτέρα πως «οποιεσδήποτε προκλήσεις και να αντιμετωπίσουμε, τα αποτελέσματα θα είναι ισχυρότερα όταν ενεργούμε μαζί».

Είμαστε ξεκάθαροι, επισήμανε η Πρόεδρος του ΕΚ, «πως οποιαδήποτε οδός προς τα μπρος θα πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γροιλανδίας και της Δανίας. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Την Πέμπτη, πρόσθεσε, η ίδια θα συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να υπάρξει διασαφήνιση των επόμενων βημάτων από την δική μας πλευρά».

Δεν θα απολογηθούμε γιατί υποστηρίζουμε αυτό που πιστεύουμε αλλά είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και στην εξεύρεση ενός τρόπου να προχωρήσουμε προς τα μπρος, σημείωσε η κ. Μέτσολα.

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στο Ιράν, είπε ότι στέλνουν «σαφέστατο μήνυμα ότι ο λαός του Ιράν αξίζει να ζει ελεύθερος και ότι βλέπουν προς την Ευρώπη για να ενεργήσει». Μίλησε για πιο σκληρές κυρώσεις που θα προταθούν από το ΕΚ περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης των Φρουρών της Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «θα υπάρξει προοδος σύντομα γι αυτό».

Επαναβεβαίωσε τη δέσμευση του ΕΚ στην Κύπρο. «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξακολουθήσει να εργάζεται για ένα ενιαίο, κυρίαρχο ευρωπαϊκό κράτος. Μία δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και στις κοινές μας αξίες και τους νόμους της ΕΕ», επισήμανε. Αυτό, σημείωσε, «είναι ένα ζήτημα για όλους μας, δεν είστε μόνοι σας», προσθέτοντας πως αυτό φάνηκε από πολλούς συναδέλφους που τοποθετήθηκαν στη συνεδρία.

Η κ. Μέτσολα εξήρε την «εξαιρετική ηγεσία και συνεργασία» που είδαν από την Κύπρο στις πρώτες όχι και τόσο εύκολες ημέρες της Προεδρίας της. «Οι επόμενοι μήνες θα συνεχίσουν να έχουν προκλήσεις, αλλά ξέρω ότι θα κάνουμε πρόοδο κάτω από την ηγεσία σας, υπό τη σταθερή καθοδήγηση της χώρας σας, πιστεύω ακράδαντα ότι έχουμε αυτό που χρειάζεται για να υπερπηδήσουμε τις προκλήσεις».

Μπορείτε να βασιστείτε στην πλήρη υποστήριξη και συνεργασία αυτού του Κοινοβουλίου, κατέληξε.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «καθώς οδηγούμε το Συμβούλιο αυτή την πολύ κρίσιμη και γεμάτη προκλήσεις περίοδο, το ΕΚ είναι απαραίτητο για την επιτυχία της Προεδρίας μας». Διαβεβαίωσε ότι αυτή η πεποίθηση θα καθοδηγεί τον τρόπο που εργάζεται η Προεδρία οριζόντια. «Το ΕΚ δεν είναι μόνο ο συννομοθέτης μας, είναι η δημοκρατική καρδιά της Ένωσής μας», είπε.

«Θα εργαστούμε στο πλαίσιο μας δομημένης και ουσιαστικής εταιρικής σχέσης για να προωθήσουμε τους κοινούς μας στόχους, δηλαδή μιας πιο ισχυρής Ένωσης που αποδίδει για τους πολίτες της, μιας ένωσης που παραμένει δύναμη σταθερότητας και αξιοπιστίας», σημείωσε ο Πρόεδρος.

Την ίδια ώρα διαβεβαίωσε πως η σχέση συνεργασίας θα έχει ως βάση της τη διαφάνεια, τον αμοιβαίο σεβασμό και τον συνεχή διάλογο.

Η Κύπρος, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, αναλαμβάνει την Προεδρία μετά από δύο χρόνια εντατικών προετοιμασιών. Αυτό, σημείωσε, «δεν είναι απλώς ένα εθνικό ορόσημο, αλλά μια ευρωπαϊκή ευθύνη, ιδιαίτερα σε καιρό με παγκόσμιες προκλήσεις, γεωπολιτικές, οικονομικές και ασφάλειας».

«Το όραμα μας είναι σαφές: Μια ΕΕ που είναι ισχυρή εκ των έσω, που μπορεί να προστατεύει τους πολίτες της και μια ένωση που παραμένει ανοιχτή στον κόσμο με ένα αξιόπιστο παγκόσμιο ρόλο», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για μια ΕΕ που έχει αποδίδει για τους πολίτες της και γίνεται ένας χώρος όπου οι καινοτόμοι και οι επιχειρήσεις ευδοκιμούν. Το ευρωπαϊκό πρότζεκτ οικοδομήθηκε μέσω θάρρους, μέσω ανθεκτικότητας έναντι δυσκολιών, καθοδηγήθηκε από τη συνεργασία και την αποφασιστικότητα να προχωρήσει ακόμα και στους πιο αβέβαιους καιρούς, είπε.

Ενισχύοντας την αυτονομία της Ευρώπης, εμβαθύνοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι η πιο φυσική συνέχεια αυτού του ιστορικού ταξιδικού, πρόσθεσε.

«Μαζί με το ΕΚ η Κύπρος είναι αποφασισμένη να ισχυροποιήσει την Ευρώπη εκ των έσω και να ενισχύσει το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας, ειρήνης και ευημερίας», τόνισε ο Πρόεδρος.

Ευχαρίστησε την Πρόεδρο του ΕΚ για «τη σαφή, σταθερή υποστήριξη στις προσπάθειές μα να επανενώσουμε το τελευταίο μοιρασμένο κράτος μέλος της ΕΕ».

Απαντώντας σε ερώτηση για κατευνασμό των ΗΠΑ ή τη λήψη δραστικών μέτρων η κ. Μέτσολα είπε ότι αυτή η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί εντατικά τις επόμενες μέρες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο οποίο θα συμμετάσχει.

Νομίζω ότι το σημείο της αυτονομίας, που είναι το κύριο σημείο της Κυπριακής Προεδρίας μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί αν μάθαμε κάτι τα τελευταία χρόνια είναι ότι η ΕΕ βασιζόταν υπερβολικά σε τρίτες χώρες, ανέφερε.

«Θεωρώ ότι στα θέματα ασφάλειας και ενέργειας πρέπει να σταθούμε στις δικές μας δυνάμεις και να αναλάβουμε περισσότερη ευθύνη, κάτι που θα συζητηθεί στο Κοινοβούλιο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», πρόσθεσε.

Αλλά πράγματι, αυτό θα αφορά το 2026. δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει να προσαρμοστούμε, να είμαστε ήρεμοι, να επιδιώξουμε το διάλογο και να βρούμε λύσεις.

Η Ευρωπαϊκή ενότητα θα είναι σημαντική και αν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να στείλουμε τα πιο ισχυρά μηνύματα εταιρικής σχέσης και διαλόγου, σημείωσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η Κύπρος κατανοεί την κατάσταση περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και είμαστε σταθεροί στην υποστήριξη του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ και σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζουμε πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών περιλαμβανομένης φυσικά της Δανίας που αποτελεί εταίρο μας».

Αναφορά έκανε στη συνάντηση εκπροσώπων του COREPER που συγκάλεσε η κυπριακή Προεδρία την Κυριακή στην οποία τα κράτη μέλη εξέφρασαν τη στήριξή τους.

Ως Προεδρία, ανέφερε, μπορώ να πω ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ενωμένα σε σχέση με το διεθνές δίκαιο καθώς και στην αλληλεγγύη τους προς τη Δανία και την Γροιλανδία. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ίδιος είναι σε επικοινωνία με τη Δανή Πρωθυπουργό με την οποία και μίλησε τηλεφωνικώς την Κυριακή το βράδυ.

Την ίδια ώρα, είπε, «εκτιμούμε πολύ τις διατλαντικές σχέσεις και την εταιρική σχέση ΕΕ - ΗΠΑ».

Επανέλαβε ότι η κλιμάκωση ή η επιβολή δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και αναφέρθηκε εκ νέου στη συζήτηση που θα γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες.