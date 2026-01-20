Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φειδίας Παναγιώτου: Δηλώνει άγνοια για καταγγελία εναντίον του για διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων – Θα επανέλθει με βιντεάκι

 20.01.2026 - 19:45
Φειδίας Παναγιώτου: Δηλώνει άγνοια για καταγγελία εναντίον του για διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων – Θα επανέλθει με βιντεάκι

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αφού δημοσιεύματα θέλουν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εξετάζει καταγγελίες εναντίον του για ενδεχόμενη διασπάθιση χρημάτων από ευρωπαϊκά ταμεία.

Απαντώντας στους δημοσιογράφους και στα μέλη της αποστολής που βρίσκονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο Φειδίας Παναγιώτου τόνισε ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του και πως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια επίσημη επικοινωνία ή ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, όταν υπάρξει επίσημη ενημέρωση θα δώσει περισσότερες και εκτενέστερες απαντήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι καταγγελίες που έχουν κυκλοφορήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να αφορούν μεταξύ άλλων τη χρήση κονδυλίων για την ενοικίαση γραφείου και άλλων δαπανών που σχετίζονται με δραστηριότητες του ευρωβουλευτή.

Το θέμα έχει προκαλέσει πολιτική συζήτηση, με τον ίδιο τον κ. Παναγιώτου να αποδίδει μέρος της δημοσιογραφικής προσοχής σε πιθανές σκοπιμότητες ενόψει επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

