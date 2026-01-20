Φειδίας Παναγιώτου: Δηλώνει άγνοια για καταγγελία εναντίον του για διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων – Θα επανέλθει με βιντεάκι

Απαντώντας στους δημοσιογράφους και στα μέλη της αποστολής που βρίσκονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο Φειδίας Παναγιώτου τόνισε ότι δεν έχει επίσημη ενημέρωση ότι εξετάζεται καταγγελία εναντίον του και πως μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει κάποια επίσημη επικοινωνία ή ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, όταν υπάρξει επίσημη ενημέρωση θα δώσει περισσότερες και εκτενέστερες απαντήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι καταγγελίες που έχουν κυκλοφορήσει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να αφορούν μεταξύ άλλων τη χρήση κονδυλίων για την ενοικίαση γραφείου και άλλων δαπανών που σχετίζονται με δραστηριότητες του ευρωβουλευτή.

Το θέμα έχει προκαλέσει πολιτική συζήτηση, με τον ίδιο τον κ. Παναγιώτου να αποδίδει μέρος της δημοσιογραφικής προσοχής σε πιθανές σκοπιμότητες ενόψει επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.