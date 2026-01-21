Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 ανέρχεται στο 3,1%, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ η ανεργία διαμορφώνεται στο 4,6%, επίπεδο που προσεγγίζει την πλήρη απασχόληση. Την ίδια ώρα, καταγράφονται ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως επισημαίνεται, τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας, καθώς και την υπεύθυνη οικονομική πολιτική που ακολουθείται, ενισχύοντας τη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

