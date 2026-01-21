Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΙκανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

 21.01.2026 - 17:31
Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές προς την κυπριακή οικονομία χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την υπερκάλυψη κατά 16 φορές της πρόσφατης έκδοσης ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι προσφορές ανήλθαν στα 16,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για άντληση 1 δισεκατομμυρίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης για το 2026 ανέρχεται στο 3,1%, από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη, ενώ η ανεργία διαμορφώνεται στο 4,6%, επίπεδο που προσεγγίζει την πλήρη απασχόληση. Την ίδια ώρα, καταγράφονται ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως επισημαίνεται, τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και τη σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας, καθώς και την υπεύθυνη οικονομική πολιτική που ακολουθείται, ενισχύοντας τη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Η υπερκάλυψη κατά 16 φορές της έκδοσης ομολόγου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με προσφορές ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για άντληση 1 δισεκατομμυρίου, αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών προς την κυπριακή οικονομία και τη χώρα μας. Παράλληλα, ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης 3,1% για το 2026 —ένας από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη— η σχεδόν πλήρης απασχόληση με την ανεργία στο 4,6%, τα ισχυρά δημοσιονομικά πλεονάσματα και η σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους συνιστούν πραγματικά και μετρήσιμα δεδομένα. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία, τη σταθερότητα και την υπεύθυνη οικονομική πολιτική που ακολουθείται, πολιτική που εμπνέει εμπιστοσύνη και ενισχύει τη διεθνή θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη γειτονιά των αγγέλων η Στέλλα Μαλλούπα - Η παράκληση της οικογένειάς - Δείτε φωτογραφία
Ωραίος, χαλαρός και… επικίνδυνος ο κύριος – Πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας περνώντας πάνω από… νησίδα – Δείτε βίντεο
Ποιες είναι οι κρυφές λειτουργίες στις κάμερες των νέων iPhone
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Θλίψη στο κυπριακό θέατρο - Απεβίωσε ο γνωστός σκηνογράφος και καθηγητής τέχνης Κώστας Καυκαρίδης
Τους χτύπησε την πόρτα, τους απείλησε με μαχαίρι και τους έκλεψε – Στο νοσοκομείο δυο πρόσωπα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Εντάσεις στη Βουλή για αλλαγή ωραρίου στην Αστυνομία: «Αμετακίνητος» ο Αρχηγός - «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

 21.01.2026 - 17:07
Επόμενο άρθρο

Οργή στη Βουλή μετά το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας - Σκέψεις για αυστηροποίηση προνοιών νομοθεσίας

 21.01.2026 - 17:50

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

Ικανοποίηση ΠτΔ για την υπερκάλυψη ομολόγου της ΚΔ - «Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυπριακή οικονομία»

  •  21.01.2026 - 17:31
Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Ευρωπαίους: Αν πείτε όχι για τη Γροιλανδία θα το θυμόμαστε - Απέκλεισε τη χρήση βίας

  •  21.01.2026 - 16:44
Εντάσεις στη Βουλή για αλλαγή ωραρίου στην Αστυνομία: «Αμετακίνητος» ο Αρχηγός - «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

Εντάσεις στη Βουλή για αλλαγή ωραρίου στην Αστυνομία: «Αμετακίνητος» ο Αρχηγός - «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

  •  21.01.2026 - 17:07
Οργή στη Βουλή μετά το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας - Σκέψεις για αυστηροποίηση προνοιών νομοθεσίας

Οργή στη Βουλή μετά το περιστατικό κακομεταχείρισης χελώνας - Σκέψεις για αυστηροποίηση προνοιών νομοθεσίας

  •  21.01.2026 - 17:50
ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

ΑΦΚΣ: Τριπλασιάστηκαν οι δωρητές μετά την ανάληψη της Προεδρίας από τον Ν. Χριστοδουλίδη - Τα συνολικά ποσά

  •  21.01.2026 - 13:06
Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

Στηρίζουν την Κύπρο οι κορυφαίοι θεσμοί της ΕΕ - «Η χώρα μπορεί να ηγηθεί με σοβαρότητα, αξιοπιστία και πολιτικό βάρος»

  •  21.01.2026 - 15:06
Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

Στον πάγο η συμφωνία ΕΕ - Mercosur από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραπέμπεται στο δικαστήριο της ΕΕ

  •  21.01.2026 - 14:05
«Περίπτερο» η οικία 69χρονου - Εντόπισαν πάνω από χίλιες κούτες τσιγάρων - Του πέρασαν χειροπέδες

«Περίπτερο» η οικία 69χρονου - Εντόπισαν πάνω από χίλιες κούτες τσιγάρων - Του πέρασαν χειροπέδες

  •  21.01.2026 - 16:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα