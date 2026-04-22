Ενδεχόμενο μικρών μειώσεων σε τιμές καυσίμων κυρίως στην αμόλυβδη 95

 22.04.2026 - 09:42
Για το ενδεχόμενο να υπάρξουν μέσα στις επόμενες ημέρες συγκρατημένες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στην αμόλυβδη 95, μίλησε στο ΚΥΠΕ την Τετάρτη ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης. 

Απαντώντας σε ερώτηση το ΚΥΠΕ για το ύψος των τιμών των καυσίμων, ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι «πάγια πολιτική της Υπηρεσίας είναι να μην προβαίνει σε εκτιμήσεις και προβλέψεις αναφορικά με το ύψος των τιμών των καυσίμων, καθώς πρόκειται για έναν ιδιαίτερα πολύπλοκο τομέα που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από αστάθμητους εξωτερικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες».

Παρά ταύτα, πρόσθεσε, «λαμβάνοντας υπόψη την πορεία των διεθνών τιμών καυσίμων Platts, καθώς και τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αυξήσεις που καταγράφηκαν τόσο σε ευρωπαϊκές χώρες όσο και στην Κύπρο, διαφαίνεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν μέσα στις επόμενες ημέρες συγκρατημένες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στην αμόλυβδη 95».

Σε ερώτηση για το πότε ακριβώς αναμένεται να σημειωθούν αυτές οι μειώσεις απάντησε «ενδεχομένως ακόμα και σήμερα ή αύριο».

Ο κ. Καραγιώργης τόνισε ότι η Υπηρεσία «παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών».

Παράλληλα, κάλεσε για ακόμη μία φορά το καταναλωτικό κοινό να επιλέγει πρατήρια με χαμηλότερες τιμές, υπογραμμίζοντας ότι παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις τιμών μεταξύ των πρατηρίων.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Με μια «καυτή» και πολυσύνθετη ατζέντα συνεδριάζει την Πέμπτη 23 Απριλίου στις 11 το πρωί για τελευταία φορά με την παρούσα σύστασή της η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων πριν από την αυτοδιάλυσή της, θέτοντας στο επίκεντρο κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, την εκπαίδευση, αλλά κυρίως τη μεταναστευτική πολιτική της χώρας.

