ΑρχικήTravelΠροειδοποιητικό κάλεσμα Yπουργού Τουρισμού Ισπανίας: Αγοράστε αεροπορικά εισιτήρια τώρα γιατί ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει τις τιμές
Προειδοποιητικό κάλεσμα Yπουργού Τουρισμού Ισπανίας: Αγοράστε αεροπορικά εισιτήρια τώρα γιατί ο πόλεμος στο Ιράν ανεβάζει τις τιμές

 27.04.2026 - 15:25
Οι καταναλωτές θα πρέπει να αγοράσουν αεροπορικά εισιτήρια το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν το ενδεχόμενο να βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές στα εισιτήρια λόγω των αυξανομένων τιμών του πετρελαίου που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της Ισπανίας.

Η Ισπανία, η οποία υποδέχθηκε αριθμό ρεκόρ 97 εκατομμυρίων τουριστών πέρυσι, 3,5% περισσότερους από το 2024, θα μπορούσε να διατηρήσει παρόμοιο ρυθμό ανάπτυξης φέτος, πρόσθεσε ο Ζόρδι Ερέου.

Ωστόσο οι υψηλότερες τιμές καυσίμων απειλούν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, προειδοποίησε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ισπανική εφημερίδα Expansion.

«Αυτό που συνιστούμε είναι ο κόσμος να αγοράσει τα εισιτήριά του τώρα επειδή είναι αλήθεια ότι (οι αεροπορικές εταιρείες) χρησιμοποιούν τώρα κηροζίνη που έχει αγοραστεί εδώ και κάποιο καιρό, και ως εκ τούτου υπάρχει ένα στοιχείο διακυμάνσεων των τιμών», σημείωσε ο υπουργός.

«...Ήδη είναι σαφές ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί και αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τη ζήτηση», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι ισπανικές και οι ευρωπαϊκές αρχές λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη ελλείψεων καυσίμων.

Η διατάραξη στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου ώθησε τις τιμές προς τα πάνω κατά περίπου 50% μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αυξανόμενες τιμές πετρελαίου προσέθεσαν πάνω από 100 δολάρια στην τιμή των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων από την Ευρώπη, με το κόστος αυτό να είναι πιθανό να πυροδοτήσει υψηλότερες τιμές εισιτηρίων, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η ομάδα ακτιβιστών Transport & Environment.

Ο Ερέου σημείωσε ότι η Ισπανία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, έχει μεγαλύτερο απόθεμα κηροζίνης και υψηλότερη παραγωγική δυνατότητα από άλλες χώρες.

Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν οι χώρες που στέλνουν τουρίστες στην Ισπανία έχουν προβλήματα, θα τα έχουμε κι εμείς».

Λετυμπιώτης: Κέρδη για Κύπρο και ΕΕ από την Άτυπη Σύνοδο – Στο επίκεντρο ασφάλεια, ενέργεια και περιφερειακές συνεργασίες

