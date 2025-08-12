Προσαρμογή σε νέα πραγματικότητα για πυρόπληκτα χωριά- Όσα αναφέρουν οι κοινοτάρχες

Σε δεινή κατάσταση παραμένει το Σούνι-Ζανατζιά, η κοινότητα με τον μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων κατοικιών που επηρεάστηκαν ή και κάηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου. Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Νίκος Βίκης, αναμένουν ακριβή ενημέρωση από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού για τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ιδιοκτήτες καμένων κατοικιών, σημειώνοντας ότι από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν περισσότερα από 90 σπίτια.

Στο μεταξύ, στην κοινότητα όπου επιστρέφουν σταδιακά οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια δεν καταστράφηκαν, συνεχίζονται σύμφωνα με τον Πρόεδρό της, οι προσπάθειες καθαρισμού καμένων περιοχών και χωραφιών, η απομάκρυνση καμένων κλαδιών και αντικειμένων, αλλά και ο καθαρισμός σε πισίνες σπιτιών που καταστράφηκαν, προκειμένου να αποφευχθούν άλλα προβλήματα.

Όσον αφορά την ηλεκτροδότηση και την υδροδότηση, ο κ. Βικής εξήγησε ότι αποκαταστάθηκαν, όμως το δίκτυο υδροδότησης θα πρέπει να ανακατασκευαστεί, καθώς προς το παρόν έχουν τοποθετηθεί υπέργεια λάστιχα για κάλυψη των αναγκών. Σημείωσε ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο έχει λάβει διαβεβαιώσεις πως θα έχει τη συνδρομή του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων στην προσπάθεια αυτή από τον Σεπτέμβριο και έπειτα.

Σοβαρό πλήγμα δέχθηκαν και χωριά με αγροτουριστική ανάπτυξη, όπου ήταν μαζικές οι ακυρώσεις κρατήσεων σε πολλά καταλύματα και χώρους εστίασης, εν μέσω περιόδου με αυξημένη επισκεψιμότητα, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών. Οι Πρόεδροι των Κοινοτικών Συμβουλίων, μετά και τη χθεσινή επίσκεψη του Υφυπουργού Τουρισμού, Κώστα Κουμή, στις πληγείσες περιοχές, απευθύνουν κάλεσμα στο κοινό να στηρίξει τις κοινότητες και τις επιχειρήσεις τους ιδιαίτερα τις ημέρες του Δεκαπενταυγούστου, κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται και ψυχαγωγικές, παραδοσιακές και άλλες εκδηλώσεις.

Ενδεικτικά, ο Πρόεδρος της Κοινότητας της Λόφου, Γιάννης Νεοφύτου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι χρειάστηκε να ακυρωθούν οι κρατήσεις σε ένα από τα μεγάλα καταλύματα του χωριού, το οποίο επηρεάστηκε περιφερειακά από την πυρκαγιά. Και στο Βουνί, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Ματθαίο Πρωτόπαπα, υπήρξαν πολλές ακυρώσεις, ενώ κάποια καταλύματα καταστράφηκαν ολοσχερώς από την πυρκαγιά.

Ο κ. Πρωτόπαπας ανέφερε ότι έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση του χωριού, ότι έχει αρχίσει καταβολή ποσών σε πληγέντες και παρουσιάστηκε αισιόδοξος ότι θα μπορέσουν να αρχίσουν σύντομα εργασίες αποκατάστασης. Είπε, ακόμα, ότι η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Ρώσσου, η οποία επίσης καταστράφηκε ολοσχερώς, θα αποκατασταθεί με πρωτοβουλία ιδιώτη, ο οποίο εξέφρασε την πρόθεση να την αναλάβει.

Στη Λόφου η ηλεκτροδότηση και υδροδότηση έχουν επίσης αποκατασταθεί, αν και εκκρεμούν κάποιες εργασίες στο δίκτυο υδροδότησης, που θα προχωρήσουν από τον Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρόεδρος της Κοινότητας, που σημείωσε ότι αναμένεται και η συνδρομή του ΤΑΥ. Ο κ. Νεοφύτου είπε, επίσης, ότι οι ιδιοκτήτες περίπου 50 κατοικιών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά, έχουν υποβάλει αιτήσεις και αναμένουν την ανταπόκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη Μαλιά, την κοινότητα από την οποία ξεκίνησε η πυρκαγιά, υποβλήθηκαν περίπου 16 αιτήσεις για αποκατάσταση κατοικιών, εκ των οποίων οι 10 αφορούν ολική καταστροφή, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Μαριλένα Αθηνή. Πολύ περισσότερες είναι οι αιτήσεις για αποζημιώσεις που αφορούν καλλιέργειες και ιδίως αμπελώνες, πρόσθεσε η κ. Αθηνή. Σημείωσε ότι η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί και οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια δεν επηρεάστηκαν έχουν επιστρέψει κανονικά στο χωριό, το οποίο επίσης θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις για τον Δεκαπενταύγουστο.

Αισιοδοξία εξέφρασε μιλώντας στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Πάχνας, Αντρέας Σάββα, λέγοντας ότι κινήθηκε άμεσα ο κρατικός μηχανισμός μετά την καταστροφή για παροχή στήριξης. Ο Ματθαίος Πρωτόπαπας είπε ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα που θα πρέπει να τύχουν παρακολούθησης, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο διάβρωσης των εδαφών με τις πρώτες δυνατές βροχές του φθινοπώρου, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει εκ νέου εξέταση όλων των θεμάτων στη Βουλή, όπου έχουν κληθεί και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.

Όλοι ανεξαιρέτως οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών υπογράμμισαν τη σημασία της στήριξης των πληγέντων χωριών από το κοινό, καλώντας όσους θα εξορμήσουν το επόμενο διάστημα να τα επισκεφθούν και να ενισχύσουν την τοπική οικονομία, σημειώνοντας ότι μεταξύ 14-18 Αυγούστου θα πραγματοποιούνται ποικίλες εκδηλώσεις σε όλα τα χωριά της περιοχής.

