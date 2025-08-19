Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΠροσοχή: Αυτά τα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά - Από φορτιστές μέχρι ηλεκτρικό ποδήλατο - Δείτε αναλυτικά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προσοχή: Αυτά τα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά - Από φορτιστές μέχρι ηλεκτρικό ποδήλατο - Δείτε αναλυτικά

 19.08.2025 - 12:08
Προσοχή: Αυτά τα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά - Από φορτιστές μέχρι ηλεκτρικό ποδήλατο - Δείτε αναλυτικά

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό για επικίνδυνα προϊόντα, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, φορτιστές, ηλεκτρικό ποδήλατο, μίξερ και θερμάστρα. Τα προϊόντα, αναφέρει, κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή κατά την 32η εβδομάδα του 2025, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate).

Το Τμήμα καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν το Τμήμα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα να ανακληθούν αμέσως από την αγορά.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα προϊόντα αυτά, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή. Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης των πιο πάνω προϊόντων να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στα τηλέφωνα 22800522 και 22800518 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό γνωστοποίησης κάθε προϊόντος:

Αρ. Γνωστοποίησης Περιγραφή
2854 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ APPLE ΡΟΛΟΙ
2869 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ 
2879 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 
2883 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 
2885 ΜΙΞΕΡ 
2889 ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
2899 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB 
2900 ΤΑΙΝΙΑ /ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ
00119 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
00120 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
00121 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
00122 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
00124 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο: Όχημα παρέσυρε 19χρονο πεζό – Η κατάσταση της υγείας του
«Λαμπάδιασε» τα ξημερώματα μοτοσικλέτα που βρισκόταν σε χωράφι – Εμπρησμό βλέπουν οι Αρχές
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες
Λουκάς Φουρλάς: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση για τον θάνατο της κόρης του - «Θα έδινα τα πάντα...»
Θες να ταξιδέψεις με τον τετράποδο φίλο σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Η διαδικασία, τα έγγραφα και το κόστος
Η ζωή μετά τις διακοπές: Πώς να αντιμετωπίσουμε τη θλίψη - 4+1 απλές συμβουλές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Αγνώριστος ο Γιώργος Χρήστου! Έτσι είναι σήμερα, 21 χρόνια μετά το Fame Story!

 19.08.2025 - 11:49
Επόμενο άρθρο

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

 19.08.2025 - 12:30
Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με την ειδική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

Κλείδωσε στις 2 Σεπτεμβρίου η συνάντηση ΠτΔ με Ολγκίν

  •  19.08.2025 - 12:30
Άγρια επίθεση στα γραφεία των ΥΚΕ στη Λεμεσό - Άνδρας χτύπησε λειτουργό και τα έκανε «γυαλιά-καρφιά»

Άγρια επίθεση στα γραφεία των ΥΚΕ στη Λεμεσό - Άνδρας χτύπησε λειτουργό και τα έκανε «γυαλιά-καρφιά»

  •  19.08.2025 - 11:23
Αναστάτωση στις Κεντρικές Φυλακές μετά από επεισόδιο με μαχαιρώματα - Τραυματίστηκε κρατούμενος

Αναστάτωση στις Κεντρικές Φυλακές μετά από επεισόδιο με μαχαιρώματα - Τραυματίστηκε κρατούμενος

  •  19.08.2025 - 09:55
Sky News: Ο Πούτιν δεν ήταν στο Λευκό Οίκο, αλλά η επιρροή του ήταν εκεί - Οι 3 στιγμές που αποκαλύπτουν την επιρροή του στον Τραμπ

Sky News: Ο Πούτιν δεν ήταν στο Λευκό Οίκο, αλλά η επιρροή του ήταν εκεί - Οι 3 στιγμές που αποκαλύπτουν την επιρροή του στον Τραμπ

  •  19.08.2025 - 10:25
Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

Τροχαίο με 19χρονο: Λαμβάνει καταθέσεις η Αστυνομία για διευκρίνηση των συνθηκών – Δεν συνελήφθη ο οδηγός

  •  19.08.2025 - 11:49
Λουκάς Φουρλάς: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση για τον θάνατο της κόρης του - «Θα έδινα τα πάντα...»

Λουκάς Φουρλάς: «Ραγίζει» καρδιές η ανάρτηση για τον θάνατο της κόρης του - «Θα έδινα τα πάντα...»

  •  19.08.2025 - 09:14
Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες

Νέος γαστρονομικός προορισμός στα… ουράνια με απίστευτη θέα – Πότε ανοίγει επίσημα τις πόρτες του – Δείτε φωτογραφίες

  •  19.08.2025 - 10:35
Δημοσίευμα για ΛΟΜΑΚΙΝ στη Σερβία: «Ο ιδιοκτήτης της Πάφου θέλει να αγοράσει κι άλλη ομαδα»

Δημοσίευμα για ΛΟΜΑΚΙΝ στη Σερβία: «Ο ιδιοκτήτης της Πάφου θέλει να αγοράσει κι άλλη ομαδα»

  •  19.08.2025 - 10:51

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα