Προσοχή: Αυτά τα προϊόντα ανακαλούνται από την αγορά - Από φορτιστές μέχρι ηλεκτρικό ποδήλατο - Δείτε αναλυτικά

Το Τμήμα καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν το Τμήμα. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάκλησης, οι πιο πάνω οικονομικοί φορείς οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε τα προϊόντα να ανακληθούν αμέσως από την αγορά.

Το Τμήμα καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα προϊόντα αυτά, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή. Παρακαλείται επίσης οποιοσδήποτε γνωρίζει σημεία πώλησης των πιο πάνω προϊόντων να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή για υποβολή καταγγελίας οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα στα τηλέφωνα 22800522 και 22800518 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Λεπτομέρειες για τα επικίνδυνα προϊόντα μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Safety Gate, χρησιμοποιώντας τον αριθμό γνωστοποίησης κάθε προϊόντος:

Αρ. Γνωστοποίησης Περιγραφή 2854 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ APPLE ΡΟΛΟΙ 2869 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ 2879 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2883 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ 2885 ΜΙΞΕΡ 2889 ΠΡΙΖΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2899 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ USB 2900 ΤΑΙΝΙΑ /ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ 00119 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 00120 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 00121 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 00122 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 00124 ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ