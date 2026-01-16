The Streisand-Karsera Effect

Όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως υποψήφιος αγοράζει υπηρεσίες δημιουργίας ψεύτικων λογαριασμών στα σόσιαλ και δίνει οδηγίες για το πώς να επιτεθούν οι τελευταίοι στους πολιτικούς του αντιπάλους και αντιφρονούντες δημοσιογράφους, τα έμμισθα τρολάκια και αξιολύπητα παπαγαλάκια προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι δεν έκανε κάτι αθέμιτο, ότι αυτά τα κάνουν και οι άλλοι χρόνια τώρα και “να μην μιλήσουμε για τα τρολ του ΑΚΕΛ, του ΔΗΣΥ και του Αβέρωφ”. Τώρα που η Πρώτη Κυρία στέλνει εξώδικο στη Νικολέτα Τσικκίνη ώστε να σταματήσει τις αναρτήσεις εναντίον της (και να κατεβάσει 13 απ’ αυτές που αναφέρονται στο πρόσωπό της) τα ίδια θλιβερά φερέφωνα μας κουνάνε το δάχτυλο για “αλητεία”, “τοξικότητα”, “λαϊκισμό”, “κουβέντες του καφενέ” και άλλους υποτιμητικούς όρους που κατά ένα περίεργο τρόπο βρίσκουν εφαρμογή μόνο στις βρωμιές και τα ατοπήματα των άλλων και ποτέ του άμωμου, άσπιλου και προϊόντος παρθενογέννησης Προέδρου τους. Είπαμε να είσαι υποστηρικτής μιας κυβέρνησης (ειδικότερα όταν αμείβεσαι αδρά γι’ αυτό) όμως κάποιες περιπτώσεις έχουν ξεφύγει από τα όρια του απλού οπαδού και φλερτάρουν ανοιχτά με την ιδιότητα του μέλους αίρεσης. Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες Flavor Aid με κυάνιο.

Αν κάποια από τις αναρτήσεις της κας Τσικκίνη (το στυλ της οποίας δεν επικροτώ, παραείναι loud και τραχύ για τα γούστα μου, αλλά θα υπερασπιστώ με κάθε μέσο το δικαίωμά της να εκφράζεται ελεύθερα) προσβάλλει με χυδαίους χαρακτηρισμούς τη Φιλίππα Καρσερά ή μέλη της οικογένειάς της προσωπικά και χωρίς να έχουν σχέση με την πολιτική ή το δημόσιο συμφέρον (για τα οποία η κα Καρσερά επιβάλλεται να ελέγχεται και να της ασκείται κριτική) τότε η Πρώτη Κυρία έχει κάθε δικαίωμα ως πολίτης να καταφύγει σε ένδικα μέσα για την προστασία της. Όμως αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, και πληροφορίες αναφέρουν πως δεν ισχύει, το εξώδικο που έστειλε στο στέλεχος του ΑΛΜΑτος είναι καθαρά για τσαμπουκά, εκφοβισμό και παραδειγματισμό των υπολοίπων. Και με το χειρότερο δυνατό timing, όταν ακόμα μαίνεται η σκατοθύελλα του videogate όπου φιγουράρει ο Ανεξάρτητος Φορέας ως εργαλείο ψηφοθηρίας και συναλλαγών με γαλαντόμους επιχειρηματίες που είναι ολοφάνερο πως καταθέτουν τον οβολό τους για την ψυχή της μάνας τους (και τους άπορους φοιτητές). Τον ίδιο Ανεξάρτητο Φορέα από τον οποίο η ίδια η κα Καρσερά αποχώρησε με πόνο ψυχής και μετά τη γενική κατακραυγή. Και στα σοβαρά εκεί στο Προεδρικό πιστεύουν πως η αμέσως επόμενη κίνησή τους είναι ο εκφοβισμός και η απόπειρα φίμωσης μιας κοινής θνητής την οποία ήδη απείλησε δημόσια (πρώην πια) ΚΥΠατζού η οποία όλως τυχαίως έχει επίσης συγγενικούς δεσμούς με το προεδρικό ζεύγος;;; Για ανθρώπους που υποτίθεται έχουν αναγάγει την επικοινωνία σε τέχνη, σαν πολλές μπανανόφλουδες να πατούν τελευταία. Στη θέση τους θα αναθεωρούσα τα (ακριβοπληρωμένα) συμβόλαια με συμβούλους, image makers και διαχειριστές κρίσεως.

Η Νικολέτα Τσικκίνη δηλώνει επανειλημμένα πως δεν θα είναι υποψήφια με το ΑΛΜΑ όμως αυτό ίσως αλλάξει βλέποντας όλη αυτή τη δωρεάν διαφήμιση που της κάνει το Προεδρικό πρώτα με την (πρώην) ΚΥΠατζού και τώρα με το εξώδικο της Πρώτης Κυρίας. Μια διαφήμιση τόσο εύστοχη και αποτελεσματική που έτσι και την είχε οργανώσει θα της κόστιζε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ας μην γελιόμαστε, τέτοια στοχοποίηση που σε μετατρέπει σε μια νύχτα από μια γραφική στην καλύτερη περίπτωση περσόνα του TikTok που στολίζει τους πάντες πλην Οδυσσέα σε θύμα φίμωσης και εκφοβισμού από το ίδιο το καθεστώς που ψέγει, πιστέψτε με, κάποιοι ακτιβιστές των σόσιαλ θα πουλούσαν την ψυχή τους στον διάολο για να τους συμβεί!

Αν η κα Τσικκίνη κατέβει τελικά υποψήφια βουλευτής έχει αυξημένες πιθανότητες να εκλεγεί χάρη ΚΑΙ στο εξώδικο της Πρώτης Κυρίας που έπρεπε, πριν το στείλει, να γκουγκλάρει τον όρο The Streisand Effect. Για να σας βγάλω από τον κόπο, ο όρος αναφέρεται στην προσπάθεια απόκρυψης, αφαίρεσης ή λογοκρισίας μιας πληροφορίας, μιας εικόνας ή ενός εγγράφου η οποία καταλήγει στον ακριβώς αντίθετο στόχο: την ακούσια ευρύτερη δημοσιοποίηση και την ταχύτατη εξάπλωση της πληροφορίας αυτής. Το φαινόμενο πήρε το όνομά του από την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια και ηθοποιό Barbra Streisand η οποία το 2003 μήνυσε έναν φωτογράφο και μια ιστοσελίδα, ζητώντας 50 εκατ.δολάρια, επειδή σε μια συλλογή 12.000 φωτογραφιών που κατέγραφαν τη διάβρωση των ακτών της Καλιφόρνια, συμπεριλαμβανόταν και μια αεροφωτογραφία της έπαυλής της. Πριν τη μήνυση, τη συγκεκριμένη φωτογραφία την είχαν κατεβάσει μόλις 6 άτομα (εκ των οποίων οι δύο ήταν οι δικηγόροι της). Μετά τη δημοσιοποίηση της δικαστικής διαμάχης, η περιέργεια του κοινού εκτοξεύτηκε, με αποτέλεσμα πάνω από 420.000 άνθρωποι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα και να δουν τη φωτογραφία μέσα σε έναν μήνα.

Και στο κάτω-κάτω αν θέλει η κα Καρσερά να μηνύσει κάποιον για εκτόνωση, ποιος πιστεύετε ότι την προσβάλλει περισσότερο, κάποια Νικολέτα Τσικκίνη με τα βιντεάκια της ή ένας πρώην Υπουργός που υπονοεί παραβίαση νόμων από το Προεδρικό, ο γαμπρός της και τέως διευθυντής του γραφείου του άντρα της που υπόσχεται fast track με το αζημίωτο και ένας επιχειρηματίας που καυχιέται σε “επενδυτές” ότι βλέπει τον άντρα της περισσότερο κι από την ίδια - όλοι στο ίδιο βίντεο;

Στη θέση της αλλού θα έστελνα τα εξώδικα.