«Πλήρωνε κοσμάκη»: Οργή οδηγού στην Κύπρο που βρέθηκε με τρακαρισμένο αυτοκίνητο και πρόστιμο λόγω καμερών

Μέσα από τη σελίδα «CY Police Checkpoint», ένας πολίτης περιγράφει τη δική του οδυνηρή εμπειρία, όταν η προσπάθειά του να συμμορφωθεί με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα και, ταυτόχρονα, σε εξώδικο πρόστιμο.

​Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο, με τον οδηγό να κινείται εντός του ορίου ταχύτητας. Φτάνοντας σε διασταύρωση που ελέγχεται από κάμερες, το πράσινο φως άλλαξε απότομα σε πορτοκαλί, προκαλώντας του στιγμιαίο άγχος. Στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει το όχημα πριν τη γραμμή στάσης για να αποφύγει την παράβαση, το φλας της κάμερας ενεργοποιήθηκε κανονικά, καταγράφοντάς τον. Ωστόσο, η απότομη αυτή αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός που ακολουθούσε να μην προλάβει να αντιδράσει, με συνέπεια τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων.

​Ο παραπονούμενος οδηγός ξεσπά, τονίζοντας το παράδοξο της κατάστασης, καθώς ενώ η ασφάλεια του άλλου οδηγού θα καλύψει τις υλικές ζημιές, ο ίδιος καλείται τώρα να πληρώσει ένα τσουχτερό πρόστιμο για μια απόφαση δευτερολέπτου που επηρεάστηκε από τον φόβο της κάμερας. Στην ανάρτησή του θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες Κύπριους οδηγούς: Γιατί στους κυπριακούς δρόμους απουσιάζουν τα χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης στα φανάρια, μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ενημερώνει έγκαιρα τους οδηγούς για το πότε πρέπει να ανακόψουν ταχύτητα.

​Η καταγγελία καταλήγει με μια δραματική προειδοποίηση για την οδική ασφάλεια, με τον οδηγό να υπογραμμίζει ότι πέρα από το οικονομικό κόστος, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των πολιτών.