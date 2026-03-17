Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Πλήρωνε κοσμάκη»: Οργή οδηγού στην Κύπρο που βρέθηκε με τρακαρισμένο αυτοκίνητο και πρόστιμο λόγω καμερών
«Πλήρωνε κοσμάκη»: Οργή οδηγού στην Κύπρο που βρέθηκε με τρακαρισμένο αυτοκίνητο και πρόστιμο λόγω καμερών

 17.03.2026 - 09:32
Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλεί νέα καταγγελία οδηγού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία φέρνει ξανά στην επιφάνεια το πολυσυζητημένο ζήτημα της λειτουργίας των συστημάτων φωτοεπισήμανσης στους κυπριακούς δρόμους.

Μέσα από τη σελίδα «CY Police Checkpoint», ένας πολίτης περιγράφει τη δική του οδυνηρή εμπειρία, όταν η προσπάθειά του να συμμορφωθεί με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα και, ταυτόχρονα, σε εξώδικο πρόστιμο.

​Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο, με τον οδηγό να κινείται εντός του ορίου ταχύτητας. Φτάνοντας σε διασταύρωση που ελέγχεται από κάμερες, το πράσινο φως άλλαξε απότομα σε πορτοκαλί, προκαλώντας του στιγμιαίο άγχος. Στην προσπάθειά του να ακινητοποιήσει το όχημα πριν τη γραμμή στάσης για να αποφύγει την παράβαση, το φλας της κάμερας ενεργοποιήθηκε κανονικά, καταγράφοντάς τον. Ωστόσο, η απότομη αυτή αντίδραση είχε ως αποτέλεσμα ο οδηγός που ακολουθούσε να μην προλάβει να αντιδράσει, με συνέπεια τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων.

​Ο παραπονούμενος οδηγός ξεσπά, τονίζοντας το παράδοξο της κατάστασης, καθώς ενώ η ασφάλεια του άλλου οδηγού θα καλύψει τις υλικές ζημιές, ο ίδιος καλείται τώρα να πληρώσει ένα τσουχτερό πρόστιμο για μια απόφαση δευτερολέπτου που επηρεάστηκε από τον φόβο της κάμερας. Στην ανάρτησή του θέτει ένα κρίσιμο ερώτημα που απασχολεί χιλιάδες Κύπριους οδηγούς: Γιατί στους κυπριακούς δρόμους απουσιάζουν τα χρονόμετρα αντίστροφης μέτρησης στα φανάρια, μια πρακτική που εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και ενημερώνει έγκαιρα τους οδηγούς για το πότε πρέπει να ανακόψουν ταχύτητα.

​Η καταγγελία καταλήγει με μια δραματική προειδοποίηση για την οδική ασφάλεια, με τον οδηγό να υπογραμμίζει ότι πέρα από το οικονομικό κόστος, τίθεται σε άμεσο κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των πολιτών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: «Παγίδα» θανάτου νησίδα στην Λεμεσό – Νέο τροχαίο έξω από σχολείο

Επόμενο άρθρο

Χαμός με το Pasta Project – Ανοίγει νέο κατάστημα σε πολυσύχναστη περιοχή στην Κύπρο

Σε τεντωμένο σχοινί η Αννίτα Δημητρίου – Εκλογές «ζωής ή θανάτου» για ΔΗΣΥ και ηγεσία

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης πορείας του Δημοκρατικού Συναγερμού, η Αννίτα Δημητρίου καλείται να δώσει τη δική της πολιτική μάχη, με φόντο δημοσκοπήσεις που μόνο καθησυχαστικές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Κύμα αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ σε Τεχεράνη και Βηρυτό - Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ξανά περί τα 100 δολάρια το βαρέλι

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής προορισμός για ταξίδια, διακοπές, επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα» - Βίντεο

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση Φαίδωνος: Ποινική δίωξη από τη Νομική Υπηρεσία – Με ισχυρό κατηγορητήριο στο Κακουργιοδικείο - Βίντεο

Έφοδος Αρχών στο Γέρι - Βρέθηκε αριθμός αγελάδων χωρίς σήμανση σε «κλειστό» υποστατικό

Οδηγός παρέσυρε πεζό – Στο νοσοκομείο 91χρονος - Η κατάσταση της υγείας του

Στο «μικροσκόπιο» της Ελεγκτικής τα λατομεία: Χάος στις αδειοδοτήσεις, περιβαλλοντικό έγκλημα και παιχνίδια με τον ορυκτό πλούτο

Κλείσε το επόμενό σου ταξίδι: Πτήσεις σε 15 προορισμούς, με τιμές από €16 – Μέχρι πότε ισχύει

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα