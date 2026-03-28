Απόψε σβήνουμε τα φώτα: Η Κύπρος ενώνει τη φωνή του με τον πλανήτη για την «Ώρα της Γης»

Η «Ώρα της Γης» δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια παγκόσμια κραυγή αφύπνισης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με εκατομμύρια πολίτες και οργανισμούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη να συστρατεύονται για την προστασία της φύσης.

Το επίκεντρο της δράσης για την περιοχή μας βρίσκεται απόψε έξω από το Δημαρχείο Στροβόλου, όπου στις 20:00 δίνουμε όλοι το παρών σε μια ουσιαστική εκδήλωση. Εκεί, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σβήνοντας τα φώτα, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η προστασία του κοινού μας σπιτιού είναι υπόθεση όλων μας. Αυτή η συμβολική πράξη προσφέρει μια πολύτιμη «ανάσα» στον πλανήτη και υπενθυμίζει ότι η συλλογική προσπάθεια ξεκινά από τις μικρές, καθημερινές μας ενέργειες που έχουν τη δύναμη να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή.

Η δράση συνεχίζεται και μεταφέρεται σε κάθε σπίτι, καθώς από τις 20:30 έως τις 21:30 καλούμαστε όλοι να συμμετάσχουμε ενεργά μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και σβήνοντας τον φωτισμό στους προσωπικούς μας χώρους. Είναι μια απλή αλλά πανίσχυρη κίνηση που μας ενώνει κάτω από έναν κοινό σκοπό: τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος

Ο στόχος της αποψινής βραδιάς είναι να μετατρέψουμε τη συμβολική αυτή δράση σε μόνιμη στάση ζωής.

Υιοθετώντας πιο υπεύθυνες συνήθειες, στηρίζοντας την πράσινη ανάπτυξη και διεκδικώντας πολιτικές που σέβονται το περιβάλλον, χτίζουμε το αύριο που μας αξίζει. Ο Στρόβολος μας προσκαλεί να δώσουμε δυναμικά το παρών, στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι νοιαζόμαστε, δρούμε και απαιτούμε έναν καλύτερο πλανήτη για εμάς και τις επόμενες γενιές.