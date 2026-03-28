Απόψε σβήνουμε τα φώτα: Η Κύπρος ενώνει τη φωνή του με τον πλανήτη για την «Ώρα της Γης»

ΑρχικήΚοινωνίαΑπόψε σβήνουμε τα φώτα: Η Κύπρος ενώνει τη φωνή του με τον πλανήτη για την «Ώρα της Γης»
 28.03.2026 - 11:10
Η μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία για το περιβάλλον παγκοσμίως επιστρέφει και φέτος, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενότητας, ευθύνης και ελπίδας.

Η «Ώρα της Γης» δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια παγκόσμια κραυγή αφύπνισης για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με εκατομμύρια πολίτες και οργανισμούς σε κάθε γωνιά του πλανήτη να συστρατεύονται για την προστασία της φύσης.

Το επίκεντρο της δράσης για την περιοχή μας βρίσκεται απόψε έξω από το Δημαρχείο Στροβόλου, όπου στις 20:00 δίνουμε όλοι το παρών σε μια ουσιαστική εκδήλωση. Εκεί, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σβήνοντας τα φώτα, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως η προστασία του κοινού μας σπιτιού είναι υπόθεση όλων μας. Αυτή η συμβολική πράξη προσφέρει μια πολύτιμη «ανάσα» στον πλανήτη και υπενθυμίζει ότι η συλλογική προσπάθεια ξεκινά από τις μικρές, καθημερινές μας ενέργειες που έχουν τη δύναμη να φέρουν τη μεγάλη αλλαγή.

Η δράση συνεχίζεται και μεταφέρεται σε κάθε σπίτι, καθώς από τις 20:30 έως τις 21:30 καλούμαστε όλοι να συμμετάσχουμε ενεργά μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας και σβήνοντας τον φωτισμό στους προσωπικούς μας χώρους. Είναι μια απλή αλλά πανίσχυρη κίνηση που μας ενώνει κάτω από έναν κοινό σκοπό: τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος

Ο στόχος της αποψινής βραδιάς είναι να μετατρέψουμε τη συμβολική αυτή δράση σε μόνιμη στάση ζωής.

Υιοθετώντας πιο υπεύθυνες συνήθειες, στηρίζοντας την πράσινη ανάπτυξη και διεκδικώντας πολιτικές που σέβονται το περιβάλλον, χτίζουμε το αύριο που μας αξίζει. Ο Στρόβολος μας προσκαλεί να δώσουμε δυναμικά το παρών, στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι νοιαζόμαστε, δρούμε και απαιτούμε έναν καλύτερο πλανήτη για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια

«Μπλόκο» σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος – Στο μικροσκόπιο παράνομη διακίνηση γάλακτος

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των διωκτικών αρχών γύρω από την κινηματογραφική απόπειρα φόνου που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, με στόχο γνωστό 34χρονο Ελληνοκύπριο επιχειρηματία.

Εδώ στήθηκε η ενέδρα θανάτου στον 34χρονο επιχειρηματία – Οι φωτογραφίες που μαρτυρούν την αποφασιστικότητα των εκτελεστών

Δημοσκόπηση RAI: Κυβέρνηση και Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενισχύουν την πολιτική τους νομιμοποίηση

Βαρύ πένθος στην Αστυνομία: Μέλος της ΥΚΑΝ ο 28χρονος Αντρέας που «έσβησε» στην άσφαλτο

Ενέδρα με πυροτεχνήματα στη Λάρνακα: «Πόλεμος» κατά αστυνομικών έξω από εκκλησία

«Μπλόκο» σε 11 κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος – Στο μικροσκόπιο παράνομη διακίνηση γάλακτος

LIVE: Επίθεση από τους Χούθι λέει ότι δέχτηκε το Ισραήλ – Το Ιράν υπόσχεται απάντηση στις επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του

Στο «κόκκινο» η κυπριακή πατάτα: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί τις εξαγωγές και την παρουσία μας στα ευρωπαϊκά ράφια

ΒΙΝΤΕΟ - «Στις φλόγες» η Λεμεσός: Δεύτερος εμπρησμός μέσα σε λίγες ώρες - Σε αναμμένα κάρβουνα οι κάτοικοι

