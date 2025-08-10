Δεν επηρεάζονται από Δεκαπενταύγουστο οι δράσεις για πυρόπληκτους - Συνεχίζονται εντατικά

Ερωτηθείς για το ποιες υπηρεσίες συνεχίζουν να βρίσκονται καθημερινά στις κοινότητες, ο Χαράλαμπος Χριστοφίνας είπε ότι όλες οι υπηρεσίες συνεχίζουν να βρίσκονται κοντά στις κοινότητες, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο τους ακόμα.

«Θα συνεχίσουν όλοι, δεν θα σταματήσουν οι υπηρεσίες, δεν θα κλείσει καμιά υπηρεσία», είπε, ερωτηθείς αν οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε σχέση με το θέμα της καταγραφής των ζημιών, των αποζημιώσεων και της αντιμετώπισης ευρύτερα θεμάτων που αφορούν τους πληγέντες θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, προσθέτοντας ότι και οι κοινοτάρχες είναι εκεί καθημερινά και ενημερώνονται αναλυτικά για τα προγράμματα για να μπορούν να τα επεξηγούν στους κατοίκους.

Όπως είπε, η καταβολή του εφάπαξ ποσού για όσες οικογένειες έχασαν την κύρια κατοικία τους θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, αφού έχουν καταβληθεί τα σχετικά ποσά σε όλους, με εξαίρεση περίπου 20 περιπτώσεις, που αφορούν άτομα τα οποία είτε απουσιάζουν, είτε αναμένεται να στείλουν κάποια έγγραφα.

Όσον αφορά την καταβολή αποζημιώσεων για επιδιορθώσεις σε σπίτια που καταστράφηκαν μερικώς ή ολικώς, ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι το ΕΤΕΚ υπέβαλε στον ΕΟΑ Λεμεσού εκτιμήσεις για περίπου 300 σπίτια που υπέστησαν ζημιές και άλλα περίπου 100 που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. «Αναμένουμε από τον ΕΟΑ Λεμεσού να μας στείλει την έκθεση για όσους θα έχει ταυτοποιήσει για να τους θεωρήσει ότι είναι αδειοδοτημένοι», για να μπορέσει άμεσα η Επαρχιακή Διοίκηση, με την αποδοχή από τους ιδιοκτήτες της εκτιμηθείσας δαπάνης, να καταβάλει τα σχετικά ποσά, ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί μερικώς θα δοθεί απευθείας ολόκληρο το ποσό, ενώ για τις κατοικίες που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και θα χτιστεί νέα κατοικία θα δίνεται μπροστά το 25% και ακόμα 25% με την ανάθεση του έργου σε ένα σύμβολο μηχανικό ή αρχιτέκτονα. Το άλλο 50% θα δίνεται μόλις ξεπεράσουν οι εργασίες το 50%.

Ερωτηθείς για το συνολικό ποσό των εκτιμήσεων του ΕΤΕΚ, είπε ότι θα ενημερωθεί σχετικά τις επόμενες μέρες.

Όσον αφορά τις γεωργικές αποζημιώσεις, ο Επίτροπος είπε ότι έχει ολοκληρωθεί μια μεγάλη διαδικασία από τον ΚΟΑΠ και οι αγρότες που είχαν απώλεια 100% έχουν αποζημιωθεί. Επιπλέον, το Τμήμα Γεωργίας συνεχίζει να καταγράφει τις υπόλοιπες ζημιές και σε γεωργικά μηχανήματα και σε γη. «Υπήρξε μία παράκληση από τις κοινότητες να υπάρχει μία παράταση, ενώ (η προθεσμία) έληγε 22 Αυγούστου ζητήθηκε μέχρι τις 15 του Σεπτέμβρη και τους δόθηκε για ευνόητους λόγους», επεσήμανε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εξαγγέλλονται και τα νέα σχέδια για επαναδραστηριοποίηση στον γεωργικό τομέα «που είναι και ο μεγάλος στόχος». Επίσης, στάλθηκε το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη προφύλαξη του οικοσυστήματος, με αντιπλημμυρικά έργα. Ήδη το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έστειλε στους αρμόδιους φορείς, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και την Επαρχιακή Διοίκηση διάφορα έργα που χρήζουν άμεσης παρέμβασης και ξεκίνησε αμέσως η υλοποίησή τους, όπως για πρανή δρόμων που κρίθηκαν επικίνδυνα και ολοκληρώνεται ήδη η πρώτη φάση.

Ακόμα, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ξεκίνησε τη διαδικασία των προσφορών για τα αντιπλημμυρικά έργα, είπε, αναφέροντας πως υπολογίζουν ότι στα κρίσιμα πιο επικίνδυνα σημεία που είναι αρκετά χιλιόμετρα, η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τον Οκτώβρη. «Είναι όμως μία μεγάλη παρέμβαση. Υπολογίζουμε ότι τέλη Αυγούστου-Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει άμεσα η προσφοροδότηση της εργασίας και θα ξεκινήσει άμεσα (η εργασία) τον Σεπτέμβριο για τα κρίσιμα σημεία», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη πως «οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συνεχίζουν τη δουλειά τους, οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας δρουν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουν κάνει την πρώτη τους περιήγηση. Έχουμε ήδη νέα προγράμματα και από Δευτέρας θα έχουμε συνάντηση με την Υφυπουργό Πολιτισμού για να δούμε κάποια μνημεία που είχαν κάποια προβλήματα, να δούμε πώς επιλύουμε αυτά τα θέματα. Παράλληλα, θα δούμε και τις κοινότητες που είχαν προγραμματίσει κάποιες εκδηλώσεις, να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε στο κομμάτι του πολιτισμού και των πολιτιστικών δράσεων», ανέφερε.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι και το Υφυπουργείο Τουρισμού, επίσης τη Δευτέρα, θα επεξηγήσει όλα τα προγράμματα, όπως έχουν εξαγγελθεί μετά τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Ήδη, είπε, έχουν δοθεί κάποιες αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες κάποιων καταλυμάτων. «Γίνεται προσπάθεια να εντάξουμε κι άλλους, οι οποίοι θα έχουν τα λεγόμενα διαφυγόντα κέρδη ή εισοδήματα», ανέφερε.

Επίσης, πρόσθεσε ότι τρέχουν και τα προγράμματα του Υπουργείου Εμπορίου που αφορούν τις επιχειρήσεις. «Η έγνοια μας είναι να μην αφήσουμε κανέναν εκτεθειμένο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι και σε αυτά τα προγράμματα ήδη έχει καταβληθεί μια πρώτη δόση στους ανθρώπους που έχασαν πρώτη ύλη «προϊόντα που είχαν χαλάσει στα ψυγεία, όπως εστιατόρια και καταλύματα».

«Την Τρίτη θα έχουμε ξανά μια συνάντηση με την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας να δούμε όλες τις υποθέσεις υπό παρακολούθηση και τον τρόπο, για να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε πώς προχωρούν όλες οι ενέργειες», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις δράσεις του Υπουργείου Εργασίας, είπε ότι έχουν προχωρήσει ήδη με την καταβολή μισθών για τους τρεις μήνες -Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο - προς τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις οι δραστηριότητες των οποίων επηρεάστηκαν. «Γίνεται μια ταυτοποίηση τώρα μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι καταγεγραμμένες στο Υπουργείο Εσωτερικών και εκείνων που έχουν δοθεί στο Υπουργείο Εμπορίου για να μην υπάρξει περίπτωση κάποιος συμπολίτης μας να έχει μείνει έξω», ανέφερε.

Για το ζήτημα της προσωρινής στέγασης των ατόμων που επηρεάστηκαν μέχρι την επιδιόρθωση των καταστραμμένων κατοικιών τους, ο κ. Χριστοφίνας είπε ότι «η προσπάθειά μας είναι να τους βρούμε μια πιο μόνιμη λύση. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Οι Υπηρεσίες της Πολιτικής Άμυνας που χειρίζονται την προσπάθεια εργάζονται συνέχεια. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για αρκετούς συμπολίτες μας. Ψάχνουμε να βρούμε και άλλες λύσεις», είπε, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι βρίσκονται και σε συνεχή επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας, ώστε τυχόν αλλαγές που μπορεί να χρειαστεί να γίνουν στη φοίτηση παιδιών να γίνουν άμεσα, για να μην υπάρξει καμιά ταλαιπωρία.

Πρόσθεσε ότι η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κάνει καταγραφή όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι γραμμένα στο ΤΟΜ και κάνει εκτιμήσεις. Διευκρίνισε ότι αυτό δεν αφορά τα γεωργικά μηχανήματα, τα οποία δηλώνονται στο Τμήμα Γεωργίας, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τώρα, είπε, το ποσό των εκτιμήσεων για τα καταστραμμένα αυτοκίνητα έχει ξεπεράσει το €1 εκ. «Είμαστε κοντά στο 50-60%», σημείωσε.

