Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα με το βλέμμα στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», λέει ο Τραμπ
ΔΙΕΘΝΗ

Συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα με το βλέμμα στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», λέει ο Τραμπ

 15.08.2025 - 09:38
Συνάντηση ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα με το βλέμμα στην Ουκρανία: «Ο Πούτιν δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιχειρήσει να «παίξει» μαζί του κατά τη συνάντησή τους αργότερα σήμερα (22:30 ώρα Ελλάδος) στην Αλάσκα και έχει διαμηνύσει πως σκοπός του είναι να εμπλέξει «σύντομα» τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και ΗΠΑ, η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτική πίεση και χθες Πέμπτη οι αρχές έδωσαν εντολή για νέες εκκενώσεις περιοχών στην ανατολική περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η προέλαση των στρατευμάτων της Μόσχας συνεχίζεται ραγδαία τις τελευταίες ημέρες.

«Εάν δεν ήμουν εγώ πρόεδρος, (ο Πούτιν) θα ήθελε να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Αλλά είμαι πρόεδρος (των ΗΠΑ) και δεν πρόκειται να παίξει μαζί μου», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, την παραμονή του κρίσιμου τετ-α-τετ με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Για τον Ντάνιελ Φριντ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Πολωνία και νυν αναλυτή του κέντρου μελετών Atlantic Council, ο κίνδυνος που ελλοχεύει την Παρασκευή είναι να εξελιχθεί η συνάντηση σε «χαμένη ευκαιρία» εάν ο Πούτιν κερδίσει απλώς χρόνο.

«Θα ξέρω στα πρώτα δύο, τρία, τέσσερα ή πέντε λεπτά» εάν θα είναι εποικοδομητική ή όχι η συνάντηση, ισχυρίστηκε ο Τραμπ, ο οποίος θεωρεί τον εαυτό του φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης.

«Αυτή η συνάντηση θα ανοίξει τον δρόμο για μια άλλη», με τη συμμετοχή του προέδρου της Ουκρανίας, έλεγε νωρίτερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News Radio.

Ανησυχία σε Κίεβο και  ΕΕ

Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι απόντος του Ζελένσκι, Τραμπ και Πούτιν ενδέχεται να αρχίσουν να επανασχεδιάζουν τον χάρτη της Ουκρανίας.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο “μοιρασιά” αλλά, υπό μια έννοια, δεν είναι κακός όρος», ανέφερε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει πει πως θα απαιτούνταν εδαφικές παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε επίσης την επιθυμία για μελλοντική τριμερή σύνοδο κορυφής, ενδεχομένως στην Αλάσκα.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επαίνεσε τις «έμπρακτες και ειλικρινείς» προσπάθειες των ΗΠΑ για «τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την επίλυση της κρίσης και την επίτευξη συμφωνιών που θα ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσκλήθηκε σε αυτήν τη συνάντηση μεταξύ δύο ηγετών των οποίων η σχέση είναι ευμετάβλητη και χαρακτηρίζεται άλλοτε από ένταση και άλλοτε από θεαματική επαναπροσέγγιση. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφθηκε χθες Πέμπτη το Λονδίνο, όπου έγινε δεκτός από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν συσπειρωθεί στο πλευρό του, προσπαθώντας να επηρεάσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Το τετ-α-τετ του Τραμπ με τον Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ, παρουσία μόνο των διερμηνέων τους, και οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στη «διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης» καθώς και σε διμερή ζητήματα, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας με τις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ρωσίας θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, την πρώτη μετά το 2018 στο Ελσίνκι.

Στο πεδίο των μαχών

Στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία, τα ουκρανικά στρατεύματα προσπαθούν να αναχαιτίσουν την ταχεία προέλαση των εισβολέων στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου η Μόσχα ανακοίνωσε την κατάληψη άλλων δύο κοινοτήτων την Πέμπτη.

Η Μόσχα αξιώνει από το Κίεβο τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες τις οποίες ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), πέραν της Κριμαίας την οποία η Ρωσία προσάρτησε παράνομα το 2014, να σταματήσει τις προμήθειες όπλων από τη Δύση και να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει απορρίψει κατηγορηματικά αυτές τις αξιώσεις ως «απαράδεκτες».

Ύστερα από τρεις γύρους συνομιλιών τους προηγούμενους μήνες, με τελευταίο εκείνον του Ιουλίου στην Κωνσταντινούπολη, Ρώσοι και Ουκρανοί κατάφεραν να συμφωνήσουν μόνο σε ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση
Πήγε στη δουλειά να συναντήσει συνάδελφό του και τον μαχαίρωσε.... Μετά παραδόθηκε στην Αστυνομία - Λεπτομέρειες
Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα
Θες να πάρεις το σκυλάκι σου για μπάνιο; Αυτές είναι οι dog-friendly παραλίες στην Κύπρο – Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
Σ’ αρέσει το φαγητό; Εδώ θα στηθεί το πιο μεγάλο Street Food Party – Ανεβαστική μουσική και φυσικά…άφθονο ποτό
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχτηκε στις φλόγες όχημα 43χρονου έξω από το σπίτι του

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λάρνακα: Φωτιά σε σταθμευμένο όχημα στην Αραδίππου – Ίχνη εμπρησμού στο σημείο

 15.08.2025 - 08:02
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ: Ρεκόρ εκτόξευσης μετά το νέο Τζακ πότ - Τέσσερις τυχεροί έπιασαν 5άρι, πόσα έβαλαν στην τσέπη

 15.08.2025 - 08:34
Τα 7 πιο γνωστά προσκυνήματα της Παναγίας στην Κύπρο που γεμίζουν με πιστούς τον Δεκαπενταύγουστο

Τα 7 πιο γνωστά προσκυνήματα της Παναγίας στην Κύπρο που γεμίζουν με πιστούς τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Δεκαπενταύγουστος στην Κύπρο δεν είναι απλώς άλλη μια γιορτή. Είναι μια ημέρα γεμάτη πίστη, παράδοση και βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τη μορφή της Παναγίας. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πιστοί συρρέουν σε μοναστήρια και εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία, για να προσκυνήσουν, να ευχαριστήσουν ή να ζητήσουν τη βοήθειά της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τα 7 πιο γνωστά προσκυνήματα της Παναγίας στην Κύπρο που γεμίζουν με πιστούς τον Δεκαπενταύγουστο

Τα 7 πιο γνωστά προσκυνήματα της Παναγίας στην Κύπρο που γεμίζουν με πιστούς τον Δεκαπενταύγουστο

  •  15.08.2025 - 07:32
Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα

Παραλίες: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις πρώτες βοήθειες – Tips για την ασφάλεια στη θάλασσα

  •  15.08.2025 - 07:39
Πήγε στη δουλειά να συναντήσει συνάδελφό του και τον μαχαίρωσε.... Μετά παραδόθηκε στην Αστυνομία - Λεπτομέρειες

Πήγε στη δουλειά να συναντήσει συνάδελφό του και τον μαχαίρωσε.... Μετά παραδόθηκε στην Αστυνομία - Λεπτομέρειες

  •  15.08.2025 - 07:27
Αναμένεται κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών: Η Αστυνομία συστήνει εναλλακτικές διαδρομές

Αναμένεται κυκλοφοριακό «έμφραγμα» στον δρόμο Λεμεσού – Πλατρών: Η Αστυνομία συστήνει εναλλακτικές διαδρομές

  •  15.08.2025 - 08:16
Θες να πάρεις το σκυλάκι σου για μπάνιο; Αυτές είναι οι dog-friendly παραλίες στην Κύπρο – Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Θες να πάρεις το σκυλάκι σου για μπάνιο; Αυτές είναι οι dog-friendly παραλίες στην Κύπρο – Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

  •  15.08.2025 - 07:32
Σ’ αρέσει το φαγητό; Εδώ θα στηθεί το πιο μεγάλο Street Food Party – Ανεβαστική μουσική και φυσικά…άφθονο ποτό

Σ’ αρέσει το φαγητό; Εδώ θα στηθεί το πιο μεγάλο Street Food Party – Ανεβαστική μουσική και φυσικά…άφθονο ποτό

  •  15.08.2025 - 07:38
Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση

Καμίνι η Κύπρος: Δεκαπεντάγουστος με κίτρινη προειδοποίηση

  •  15.08.2025 - 07:43
Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχτηκε στις φλόγες όχημα 43χρονου έξω από το σπίτι του

Συναγερμός στη Λεμεσό: Τυλίχτηκε στις φλόγες όχημα 43χρονου έξω από το σπίτι του

  •  15.08.2025 - 07:27

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα