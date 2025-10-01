Στρατιωτική παρέλαση: Εντυπωσίασαν τα ελληνικά F-16 - Ισχυρό το νέο απόκτημα του Πυροβολικού της Εθνικής Φρουράς - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τον χαιρετισμό της παρέλασης, δέχθηκε η Α.Ε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, πλαισιωμένος από τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Γεώργιο Τσιτσικώστα.

Στην παρέλαση παρέστη η πολιτική, θρησκευτική και στρατιωτική ηγεσία, καθώς επίσης Πρέσβεις και Ακόλουθοι Άμυνας ξένων χωρών.

Της έναρξης της παρελάσεως, προηγήθηκε η ρίψη 21 χαιρετιστήριων κανονιοβολισμών και η τελετή έπαρσης της σημαίας, υπό την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Μετά το τέλος της παρέλασης ο Υπουργός Άμυνας προέβη σε δηλώσεις, κατά τις οποίες ανέφερε ότι, η 1η Οκτωβρίου αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας και υπενθυμίζει τον αγώνα, τις θυσίες και το όραμα του λαού μας για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Αποτελεί, πρόσθεσε, ημέρα μνήμης και αναστοχασμού, που μας καλεί να τιμήσουμε τους εθνικούς αγώνες του παρελθόντος και να αντλήσουμε δύναμη για το μέλλον.

Σημείωσε ότι, σήμερα τιμούμε όλους όσοι θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας μας και την εδραίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και όλους αυτούς που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται με αφοσίωση για την ασφάλεια της χώρας μας.

Σε αυτή την προσπάθεια, πρόσθεσε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η Εθνική Φρουρά, η οποία αποτελεί τον θεματοφύλακα της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι γυναίκες και οι άνδρες της, καθημερινά, εργάζονται άοκνα για να διασφαλίζουν την ασφάλεια του κυπριακού λαού.

Ο κ. Πάλμας, τόνισε ότι, το Υπουργείο Άμυνας θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενίσχυση της άμυνάς μας, αναβαθμίζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες και την αποτρεπτική ισχύ της Εθνικής Φρουράς.

Πρόσθεσε ότι, το Υπουργείο Άμυνας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων μας Δυνάμεών, ώστε αφενός να ανταποκρίνονται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες, πολυεπίπεδες προκλήσεις, αφετέρου να συνεχίζουν να αποτελούν πυλώνα συνεργασίας και σταθερότητας, καθώς και έναν αξιόπιστο εταίρο στην περιοχή μας.

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στην ηγεσία, τα στελέχη και το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς, καθώς όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και την επιτυχή ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης.

Ευχαρίστησε τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Θανάση Δαβάκη, για την τιμητική και συμβολική παρουσία του στη στρατιωτική παρέλαση, η οποία, όπως ανέφερε, αναδεικνύει τους ισχυρούς και αδιάρρηκτους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας.

Ευχαρίστησε τέλος τους Πρέσβεις και τους Ακόλουθους Άμυνας για τη συμμετοχή τους στην παρέλαση, καθώς και όλους τους συμπολίτες μας για την αθρόα τους παρουσία.

