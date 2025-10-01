Αυτά είναι τα μέτρα της Αστυνομίας για τον ποδοσφαιρικό αγώνα Ομόνοια-ΜΑΙΝΖ - Δείτε χάρτη

Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 17:45. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα, να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα.

Θα διεξάγεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας.

Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες, πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου.

Ανακοινώνεται ότι:

ΟΜΟΝΟΙΑ

Οι φίλαθλοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, θα καταλάβουν τις δυτικές, βόρειες και ανατολικές κερκίδες του σταδίου, ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω της λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού και των φώτων τροχαίας Ορφανίδη. Να σταθμεύσουν τα οχήματα τους στον δυτικό και στον βόρειο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, θα λειτουργήσουν τα δυτικά και βόρεια ταμεία για τους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ μόνο. Τα ταμεία θα ανοίξουν η ώρα 17:30.

ΜΑΙΝΖ

Οι φίλαθλοι της ΜΑΙΝΖ θα καταλάβουν τις νότιες κερκίδες του σταδίου, ως εκ τούτου, προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του Γ.Σ.Π. και της λεωφόρου Ανεξαρτησίας. Να σταθμεύσουν τα οχήματα και τα λεωφορεία στον νότιο χώρο στάθμευσης οχημάτων.

Κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, δεν θα λειτουργήσουν στο στάδιο ταμεία.

Οι οπαδοί της ΜΑΙΝΖ, μετά το πέρας του αγώνα, ενδέχεται να παραμείνουν στις κερκίδες μέχρι την πλήρη αποχώρηση των οπαδών της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, για σκοπούς ασφάλειας.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του αγώνα

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων

Απαγορεύεται η μεταφορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο εκτός, όσο και εντός του σταδίου

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού

Απαγορεύεται η είσοδος εντός του σταδίου, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακκίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που να καλύπτει το πρόσωπο τους

Το σκαρφάλωμα στα κάγκελά του σταδίου δεν επιτρέπεται.

Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση κατά μήκος της οδού Φθιώτιδος μετά το τρίτο βοηθητικό γήπεδο η οποία οδηγεί στην λεωφόρο Ανεξαρτησίας. Οποιαδήποτε παράβαση εντοπισθεί θα καταγγέλλεται εξωδίκως.

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες, μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Τα σημεία συλλογής προσωπικών αντικειμένων και για τις δύο ομάδες είναι τα δυτικά ταμεία.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στον νέο κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα του αυτοκινητόδρομου όπως επίσης και στους δρόμους στην περιοχή του σταδίου. Οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους, για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία στη Λευκωσία, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό 22-802020, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460 και για περιστατικά επείγουσας ανάγκης στον τηλεφωνικό αριθμό 112.