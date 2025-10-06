Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συγκινούν τα μηνύματα για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος την αποχαιρετά

 06.10.2025 - 15:39
Συγκινούν τα μηνύματα για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου - Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος την αποχαιρετά

Θρήνο ανά το Παγκύπριο σκόρπισε ο θάνατος της Καίτης Κληρίδου, της μοναχοκόρης του Γλαύκου Κληρίδη, που έχασε τη μάχη για τη ζωή σε ηλικία 76 ετών μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Το τελευταίο αντίο στην Καίτη Κληρίδου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Ποια η παράκληση

Δείτε τα αποχαιρετιστήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο:

Αννίτα Δημητρίου (ΔΗΣΥ)

Με ανάρτηση της η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, , απεύθυνε το δικό της αντίο προς την αείμνηστη Καίτη Κληρίδου.

Αναρτήσεις άλλων στελεχών και προσωπικοτήτων του ΔΗΣΥ:

Στέφανος Στεφάνου (ΑΚΕΛ)

Με ανάρτηση του εξέφρασε θλίψη για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Ο Στέφανος Στεφάνου έγραψε:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου. Έφυγε μια ενεργή κοινωνική παρουσία και μια συνεπής φωνή που απηχούσε τη γνήσια και ειλικρινή της αγωνία για το μέλλον της Κύπρου. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μου στους οικείους της».

ΑΚΕΛ

«Το ΑΚΕΛ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Καίτης Κληρίδου.

Η Καίτη Κληρίδου υπήρξε μια ενεργή και σοβαρή πολιτική φωνή με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση για την κοινωνία και για τον τόπο μας. Ιδιαίτερη ήταν η ενασχόληση της με το Κυπριακό πρόβλημα και την επίλυσή του. Σημαντική ήταν επίσης, η δράση της για την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας, καθώς και για θέματα που αφορούσαν στον ορθολογισμό στην πολιτική τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια και στους οικείους της».

ΔΗΚΟ

Σε ανακοίνωσή του το ΔΗΚΟ αναφέρει, «με βαθιά θλίψη το Δημοκρατικό Κόμμα αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου, μια γυναίκα με έντονο αποτύπωμα στην πολιτική, στην κοινωνία και στη δημόσια ζωή του τόπου μας.

Κόρη του αείμνηστου Προέδρου της Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, η Καίτη Κληρίδου πορεύτηκε με ήθος, αξιοπρέπεια και ανιδιοτελή προσήλωση στις αρχές της δημοκρατίας και του ανθρωπισμού. Η δράση της υπήρξε πολυδιάστατη — από τον χώρο της πολιτικής και της κοινωνικής προσφοράς, μέχρι τη διαρκή της μέριμνα για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων.

Αγωνίστρια της ζωής και του καθήκοντος, υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με συνέπεια, πίστη στις δημοκρατικές αξίες και βαθύ σεβασμό στον άνθρωπο. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά και μια παρακαταθήκη ήθους και κοινωνικής ευαισθησίας.

Το Δημοκρατικό Κόμμα εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της.

Αιωνία της η μνήμη».

Μάριος Καρογιάν

Ειλικρινή συλλυπητήρια για την απώλεια της πρώην βουλεύτριας και θυγατέρας του αείμνηστου Γλαύκου Κληρίδη, εκφράζει ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ – Συνεργασίας Δημοκρατικών Δυνάμεων, Μάριος Κάρογιαν.

Σε δήλωσή του, ο κ. Καρογιάν αναφέρει ότι με βαθιά συγκίνηση και θλίψη αποχαιρετούμε την Καίτη Κληρίδου, «μια γυναίκα με ήθος, ευγένεια και διακριτική αλλά ουσιαστική παρουσία στον δημόσιο βίο της Κύπρου».

Όπως σημειώνει, «ως πρώην βουλεύτρια του Δημοκρατικού Συναγερμού, υπηρέτησε με συνέπεια τις αρχές της δημοκρατίας και της προσφοράς, αφήνοντας πίσω της ένα έργο που τιμά την πολιτική και την κοινωνία μας».

«Θυγατέρα του αείμνηστου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη, υπήρξε άξια συνεχιστής μιας σπουδαίας πολιτικής και ηθικής παρακαταθήκης», προσθέτει ο κ. Καρογιάν.

Καταλήγοντας, εκφράζει «τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια προς τους οικείους της, τον Δημοκρατικό Συναγερμό και τη Βουλή των Αντιπροσώπων», ευχόμενος «αιωνία να είναι η μνήμη της και ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει».

Volt

Το Volt Κύπρου αποχαιρετά την Καίτη Κληρίδου με ιδιαίτερη έμφαση στον αγώνα της για επανένωση της Κύπρου.

ΕΔΕΚ

Σε ανακοίνωση της η ΕΔΕΚ αναφέρει ότι «ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασίου, τα στελέχη και τα μέλη της ΕΔΕΚ εκφράζουν τη θλίψη τους για το θάνατο της Καίτης Κληρίδου, πρώην βουλευτού του ΔΗΣΥ, θυγατέρας του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη. Στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Οικολόγοι

«Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών εκφράζει τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της πρώην βουλευτού του ΔΗΣΥ και θυγατέρας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γλαύκου Κληρίδη.

Στην οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», γράφει το Κίνημα σε ανακοίνωση του.

