Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΑγώνας δρόμου στο Έβερεστ για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους μετά τη χιονοθύελλα
ΔΙΕΘΝΗ

Αγώνας δρόμου στο Έβερεστ για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους μετά τη χιονοθύελλα

 07.10.2025 - 18:34
Αγώνας δρόμου στο Έβερεστ για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους μετά τη χιονοθύελλα

Περισσότεροι από 200 πεζοπόροι που παραμένουν αποκλεισμένοι σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν κοντά στην ανατολική πλευρά του Έβερεστ στο Θιβέτ αναμένεται μέχρι σήμερα να απομακρυνθούν, είπε μια πηγή με γνώση της κατάστασης.

Λάτρεις της υπαίθρου έχουν κατακλύσει την κινεζική ενδοχώρα από την 1η Οκτωβρίου, στο πλαίσιο μιας οκταήμερης αργίας, όμως μια ξαφνική χιονοθύελλα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου έπιασε εξαπίνης εκατοντάδες πεζοπόρους που ήλπιζαν να δουν από κοντά την πλευρά Κανγκσούνγκ του Έβερεστ.

Η εσπευσμένη απομάκρυνσή τους, που ξεκίνησε τη Δευτέρα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως σήμερα, είπε η πηγή, που μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς δεν είχε άδεια να μιλήσει στα ΜΜΕ για το θέμα. Η περιφερειακή κυβέρνηση του Θιβέτ δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Ακολουθώντας ίχνη πάνω στο χιόνι

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν το Σάββατο στην απομονωμένη κοιλάδα Κάρμα του Θιβέτ, σε ένα μέσο υψόμετρο 4.200 μέτρων. Την Κυριακή, οι ομάδες διάσωσης οδήγησαν περίπου 350 εγκλωβισμένους πεζοπόρους σε ασφαλές μέρος.

«Ευτυχώς, ορισμένοι άνθρωποι μπροστά από εμάς άνοιγαν μονοπάτια, αφήνοντας ίχνη που μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, αυτό το έκανε λίγο ευκολότερο», δήλωσε ο Έρικ Γουέν, 41 ετών, προσθέτοντας πως περπάτησε με κόπο μια απόσταση 19 χιλιομέτρων, στο μεγαλύτερο μέρος της καλυμμένη από πυκνό χιόνι, προκειμένου να φύγει από την κοιλάδα.

«Ειδάλλως, θα ήταν αδύνατο για εμάς να τα καταφέρουμε από μόνοι μας», συμπλήρωσε.

Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των εναπομεινάντων πεζοπόρων έως σήμερα το βράδυ, τοπική ώρα, ακόμα κι αν κινεζικά κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η επικοινωνία μαζί τους έχει αποκατασταθεί.

«Εάν προβλέπεται κακοκαιρία, οι πεζοπόροι και οι ορειβάτες θα πρέπει να προειδοποιούν τις τοπικές αρχές ακριβώς πού βρίσκονται και θα πρέπει να παραμένουν σε ένα ασφαλές μέρος, είτε ένα καταφύγιο, έναν ξενώνα, μία σκηνή που είναι μακριά από τις περιοχές που πλήττονται από χιονοστιβάδες ή μακριά από τις κοίτες ποταμού…», εξήγησε στο Ρόιτερς η ορειβάτισσα Αντριάνα Μπράουνλι.

«Όλοι οι πεζοπόροι και οι ορειβάτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους πάντα τουλάχιστον ένα δορυφορικό τηλέφωνο ή μια συσκευή εντοπισμού».

Η κοιλάδα Κάρμα, την οποία εξερεύνησαν πρώτοι Δυτικοί ταξιδιώτες πριν από έναν αιώνα, είναι σχετικά απάτητη. Υποδέχεται λιγότερους επισκέπτες σε σύγκριση με τη βόρεια πλευρά του Έβερεστ, όπου υπάρχει πρόσβαση με δρόμο. Περισσότεροι από 540.000 τουρίστες επισκέφθηκαν την περιοχή του Έβερεστ πέρυσι, ένα νέο ρεκόρ.

«Ένα μέτρο χιόνι»

Η χιονοθύελλα ανέτρεψε επίσης το σχέδιο ορειβατών που οδηγούσε η αμερικανική ομάδα Madison Mountaineering στην κορυφή Τσο Ογιού, σε ύψος 8.188 μέτρων, στα σύνορα της Κίνας με το Νεπάλ, η έκτη υψηλότερη στον κόσμο.

«Μια σφοδρή θύελλα αναπτύχθηκε ξαφνικά και έριξε πάνω ένα από μέτρο χιόνι στο Έβερεστ και τις γύρω κορυφές των Ιμαλάιων», δήλωσε στο Ρόιτερς ο επικεφαλής της αποστολής Γκάρετ Μάντισον σε ένα μήνυμά που έστειλε σήμερα.


Μόλις βελτιωθεί ο καιρός, σκοπεύουν να συνεχίσουν την ανάβασή τους.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ
Νέα άφιξη στη Λεμεσό - Όταν οι γεύσεις της Μέσης Ανατολής συναντούν τα τοπικά προϊόντα – Δείτε φωτογραφίες
Καταδικάζουν οι Οικολόγοι: Κατέστρεψαν δάσος στα κατεχόμενα για να χτίσουν πολυτελείς επαύλεις - Η εταιρεία εκμεταλλεύεται ελληνοκυπριακή κατεχόμενη γη
VIDEO - Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Δύο οι δράστες που «γάζωσαν» τα γραφεία εταιρείας με 11 πυροβολισμούς - Δείτε πλάνα από τη σκηνή
Θανατηφόρο στη Λεμεσό: «Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 17χρονου μοτοσικλετιστή - Όσα κατέδειξε
Καταναλωτές προσοχή: Νέα ανάκληση τροφίμου - Aνιχνεύθηκε το μικρόβιο της σαλμονέλας - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τροχαίο στη Λευκωσία: Συγκρούστηκαν δύο οχήματα και ένα λεωφορείο – Στο νοσοκομείο δύο πρόσωπα  

 07.10.2025 - 18:08
Επόμενο άρθρο

Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

 07.10.2025 - 18:44
Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, τις σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, αλλά και το ζήτημα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) σχολίασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, φιλοξενούμενος στη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του ΡΙΚ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

Κ. Λετυμπιώτης: «Δεν υπάρχει πρόβλημα» για GSI - Το χρονοδιάγραμμα και η βιωσιμότητα – Αισιοδοξία για ΑΤΑ

  •  07.10.2025 - 12:43
Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

Παρότρυνση ΠτΔ: ΚΕΒΕ και ΟΕΒ βλέπουν Κεραυνό και Παναγιώτου για ΑΤΑ

  •  07.10.2025 - 18:44
Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

Μήνυμα ΠτΔ για τη σφαγή στο φεστιβάλ «Supernova» και τη Μέση Ανατολή - «Οι σκέψεις παραμένουν με τους ομήρους»

  •  07.10.2025 - 13:56
Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: Νέα νεκροψία στην σορό του 32χρονου μετά από αίτημα της 26χρονης συμβίας

Υπόθεση φόνου στη Λεμεσό: Νέα νεκροψία στην σορό του 32χρονου μετά από αίτημα της 26χρονης συμβίας

  •  07.10.2025 - 17:28
Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα από το 1950 σε φράγμα - Δεν χρησιμοποιείται από την ΕΦ

  •  07.10.2025 - 16:17
Έρχεται Κύπρο η BARBARA - Δείτε live την εξέλιξη της - Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση

Έρχεται Κύπρο η BARBARA - Δείτε live την εξέλιξη της - Εκδόθηκε κίτρινη προειδοποίηση

  •  07.10.2025 - 16:56
Τον σταμάτησαν για έλεγχο και...βρήκαν αεροβόλο όπλο στο πορμπαγκάζ - Χειροπέδες σε άνδρα

Τον σταμάτησαν για έλεγχο και...βρήκαν αεροβόλο όπλο στο πορμπαγκάζ - Χειροπέδες σε άνδρα

  •  07.10.2025 - 19:24
Κύπρος: Στιγμές τρόμου στον αυτοκινητόδρομο – Οδηγός με διπλοκάμπινο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα - Δείτε βίντεο  

Κύπρος: Στιγμές τρόμου στον αυτοκινητόδρομο – Οδηγός με διπλοκάμπινο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα - Δείτε βίντεο  

  •  07.10.2025 - 17:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα