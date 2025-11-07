Ποιες τροφές μας κάνουν να μυρίζουμε όμορφα και ποιες όχι – Θα εκπλαγείτε!

«Τα τελευταία χρόνια, αποκαλύφθηκε ότι η μυρωδιά διαμορφώνεται από τα γονίδιά μας, τις ορμόνες μας, την υγεία μας και την υγιεινή μας», λέει ο Κρεγκ Ρόμπερτς, καθηγητής κοινωνικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Στέρλινγκ στη Σκωτία. «Είτε είμαστε άντρες είτε γυναίκες, νέοι ή ηλικιωμένοι, ομοφυλόφιλοι ή ετεροφυλόφιλοι, κυρίαρχοι ή υποτακτικοί, σε περίοδο ωορρηξίας ή έγκυοι, άρρωστοι ή υγιείς, χαρούμενοι ή λυπημένοι».

Όπως αναφέρει το BBC, πολλοί από αυτούς τους παράγοντες δεν εξαρτώνται από τα ίδια τα άτομα, αλλά όχι όλοι.

Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη μυρωδιά μας είναι η τροφή που καταναλώνουμε, η οποία δεν επηρεάζει μόνο τη γενική μυρωδιά κάποιου, αλλά και το πώς αντιλαμβάνονται οι άλλοι τη μυρωδιά του, συμπεριλαμβανομένου του πόσο ελκυστική φαίνεται.

Αναπνοή και ιδρώτας

Σε βιολογικό επίπεδο, η τροφή επηρεάζει τη μυρωδιά του σώματός μας μέσω δύο βασικών διαδρομών, το έντερο και το δέρμα, υπογραμμίζει η Λίνα Μπέγκντατς, βοηθός καθηγήτρια υγείας και ευεξίας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης στο Μπίνγχαμτον. Σχετικά με το έντερο, καθώς χωνεύουμε την τροφή μας, τα βακτήρια δουλεύουν για να τη μεταβολίσουν μέσα στο όργανο. Μερικές από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χημικών ουσιών της τροφής και των βακτηρίων απελευθερώνουν αέρια – πτητικές μοριακές ουσίες που βγαίνουν από το σώμα μας με τον ίδιο τρόπο που μπήκε η τροφή, λέει η Μπέγκντατς.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει κακή αναπνοή, ειδικά ανάλογα με το τι τρώει κάποιος. Δεδομένα υποδεικνύουν ότι περίπου το 1/3 των ενηλίκων παγκοσμίως υποφέρουν από κάποια μορφή δυσοσμίας αναπνοής, αν και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από τη χώνευση.

Όσον αφορά το δέρμα, τα χημικά συστατικά της τροφής που καταναλώνεται, αφού μεταβολιστούν, ταξιδεύουν μέσω του κυκλοφορικού συστήματος και πολλών ιστών του σώματος. Μερικά καταλήγουν σε μορφή ιδρώτα στο δέρμα, όπου αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια του δέρματος και δημιουργούν και εκεί μια μυρωδιά. Ο ιδρώτας από μόνος του είναι άοσμος, τα βακτήρια του δέρματος που αναπτύσσονται στον ιδρώτα είναι εκείνα που κάνουν τον ιδρώτα να μυρίζει. Διάφορα τρόφιμα έχουν διαφορετικά χημικά συστατικά που ενεργοποιούνται σε διαφορετικά στάδια, με αποτέλεσμα διαφορετικά επίπεδα οσμής.

Αλλά τα τρόφιμα με τις πιο έντονες μυρωδιές σχεδόν πάντα έχουν ένα κοινό στοιχείο, το θείο. Ωστόσο, όσο παράξενο και αν ακούγεται σύμφωνα με μερικές έρευνες αυτές οι χημικές ενώσεις μπορεί να έχουν ένα απροσδόκητο αποτέλεσμα, κάνοντάς το άτομο πιο ελκυστικό.

Φρούτα και λαχανικά

Το μπρόκολο, το λάχανο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το κουνουπίδι μπορεί να είναι βασικά στοιχεία μιας υγιεινής διατροφής, αλλά είναι γεμάτα με ενώσεις θείου, οι οποίες συχνά θυμίζουν τη μυρωδιά σάπιων αυγών. Όταν αυτές οι ενώσεις περάσουν στο κυκλοφορικό σύστημα και αλληλεπιδράσουν με τα βακτήρια του δέρματος, ο ιδρώτας σας μπορεί να μετατραπεί σε μια έντονα οσμηρή υγρή ουσία, σύμφωνα με τη διατροφολόγο Κέρι Μπίσον.

Τα τρόφιμα από την οικογένεια αλλίου, όπως το σκόρδο και τα κρεμμύδια, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τη μυρωδιά του ιδρώτα και της αναπνοής για τον ίδιο λόγο όπως τα σταυρανθή λαχανικά (μπρόκολο, λάχανο, κουνουπίδι, λαχανίδα). Όταν μεταβολίζονται από το ανθρώπινο σώμα, διασπώνται σε βρώμικες ενώσεις, όπως το diallyl disulphide (διαλλυλο δισουλφίδιο) και το allyl methyl sulphide (αλλυλομεθυλοσουλφίδιο), οι οποίες απελευθερώνονται από το σώμα σας σε ελαφρώς διαφορετικά χρονικά διαστήματα – αμέσως μετά την κατανάλωση και μετά από 30 λεπτά στην περίπτωση του allyl methyl sulphide.

Όμως, όπως δείχνουν μελέτες, ενώ το σκόρδο σίγουρα κάνει την αναπνοή των ανθρώπων να μυρίζει άσχημα, κάνει τον ιδρώτα από τις μασχάλες να μυρίζει λιγότερο. Επιστήμονες ζήτησαν από 42 άντρες να φορέσουν επιθέματα μασχάλης που συγκέντρωναν τον ιδρώτα τους για 12 ώρες, ενώ μερικοί από αυτούς έτρωγαν λίγο σκόρδο, κάποιοι έτρωγαν πολύ σκόρδο και κάποιοι έπαιρναν συμπληρώματα σκόρδου. Στη συνέχεια, 82 γυναίκες αξιολόγησαν τη μυρωδιά από τα επιθέματα αυτά. Οι άντρες που κατανάλωσαν πολύ σκόρδο αξιολογήθηκαν ως πολύ σέξι. Επιπλέον, εκείνοι που έπαιρναν συμπληρώματα ήταν πιο ελκυστικοί, ενώ οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες παρήγαγαν τις λιγότερο ελκυστικές οσμές.

Ο επιστήμονας πίσω από το πείραμα, Γιάν Χαβλίτσεκ, που μελετά την ανθρωπολογία και τη χημική επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, δήλωσε ότι η έρευνα αυτή επαναλήφθηκε τρεις φορές, καθώς ήταν πραγματικά έκπληκτοι από τα αποτελέσματα. «Αυτό που μας προκαλεί έκπληξη είναι ότι το σκόρδο έχει αντιοξειδωτικές, αντιμικροβιακές ιδιότητες που βελτιώνουν την υγεία των ανθρώπων», υποθέτει ο Χαβλίτσεκ, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ίσως αυτό να κάνει τη μυρωδιά των αντρών πιο ευχάριστη για τις γυναίκες.

Κρέας και ψάρι

Το κρέας και το ψάρι αποτελούν, επίσης, κάποιες τροφές που μπορούν να παράγουν μια χαρακτηριστική μυρωδιά του σώματος καθώς οι ζωικές πρωτεΐνες μεταβολίζονται από το σώμα σε αμινοξέα και λίπη, τα οποία εκκρίνονται μέσω του ιδρώτα, όπου αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια του δέρματος. Για παράδειγμα, το ψάρι και τα φασόλια μπορούν να προκαλέσουν μυρωδιά του σώματος, επειδή περιέχουν trimethylamine, μια πολύ έντονη ένωση με χαρακτηριστική μυρωδιά.

Υπάρχει ακόμα και μια ασθένεια, η trimethylaminuria, γνωστή ως «σύνδρομο ψαριού», η οποία εμφανίζεται όταν το σώμα δεν μπορεί να μετατρέψει το trimethylamine σε μια μη-οσμώδη ένωση, λέει η Μπίσον. «Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έντονη μυρωδιά του σώματος», λέει, αλλά αυτή η κατάσταση είναι αρκετά σπάνια.

Ένα άλλο πείραμα που διεξήγαγε η ομάδα του Χαβλίτσεκ το 2006 μπορεί να προσφέρει κάποια στοιχεία για το αν το κρέας μας κάνει πιο ελκυστικούς. Οι επιστήμονες εξέτασαν 30 άντρες που είτε έτρωγαν κρέας είτε δεν έτρωγαν για δύο εβδομάδες. Οι γυναίκες αξιολόγησαν τη μυρωδιά τους για την ευχάριστη, ελκυστική, ανδρική και έντονη οσμή τους. Ο ιδρώτας των αντρών με διατροφή χωρίς κρέας αξιολογήθηκε κατά μέσο όρο ως πιο ελκυστικός, πιο ευχάριστος και λιγότερο έντονος. «Προς έκπληξή μας, εκείνοι που έτρωγαν κρέας μυρίζονταν ελαφρώς χειρότερα από ότι όταν δεν έτρωγαν κρέας», λέει ο Χαβλίτσεκ.

Αλκοόλ και καφές

Το αλκοόλ, ειδικά όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες και σε τακτική βάση, ενδέχεται να προκαλέσει κακή μυρωδιά τόσο από το γαστρεντερικό σύστημα όσο και από τους ιδρωτοποιούς αδένες. Όταν το σώμα επεξεργάζεται το αλκοόλ διαλύοντας το μέσα στο συκώτι, απελευθερώνεται μια ένωση που ονομάζεται ακεταλδεΰδη, μια τοξική και πτητική ένωση με χαρακτηριστική μυρωδιά παλιού ποτού. Το αλκοόλ προκαλεί αφυδάτωση και μειώνει τη ροή του σάλιου, γεγονός που επιτρέπει στα βακτήρια να παραμένουν περισσότερο στο στόμα, προκαλώντας έτσι τη κακή αναπνοή.

Από την άλλη, η καφεΐνη που βρίσκεται στον καφέ και το τσάι μπορεί να διεγείρει τους αδένες των αποκριτικών ιδρωτοποιών αδένων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή ιδρώτα σε περιοχές, όπως οι μασχάλες και η περιοχή της βουβωνικής χώρας. Αυτή η αυξημένη παραγωγή ιδρώτα μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε πιο έντονη μυρωδιά του σώματος, λέει η Μπίσον.

Η οσμή είναι μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο ελκυστικοί μας βρίσκουν οι άλλοι. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, «αν όχι αδύνατο», να απομονωθούν τα αποτελέσματα της οσμής από κοινωνικές ενδείξεις, όπως το πώς φαίνονται οι άνθρωποι, πώς συμπεριφέρονται και πώς μιλούν, λέει ο Ρόμπερτς.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr