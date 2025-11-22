«Αν δεν δεχθείς αυτή τη συμφωνία, η επόμενη θα είναι χειρότερη» - Πιέζουν οι ΗΠΑ τον Ζελένσκι, αύριο η κρίσιμη συνάντηση στη Γενεύη

Σύμφωνα με τον Guardian, η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε σε συνάντηση πρεσβευτών των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ στο Κίεβο, την οποία έκανε ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, μετά από συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευκό Οίκο.

«Καμία συμφωνία δεν είναι τέλεια, αλλά πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό», είπε ο Ντρίσκολ, σύμφωνα με άτομο που ήταν παρόν. Η ατμόσφαιρα στη σύσκεψη περιγράφηκε ως βαριά, με Ευρωπαίους διπλωμάτες να εκφράζουν αμφιβολίες τόσο για το περιεχόμενο της συμφωνίας όσο και για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ διεξήγαγαν συνομιλίες με τη Ρωσία χωρίς να ενημερώνουν πλήρως τους συμμάχους τους.

Όλα αυτά ενώ αναμένεται η συνάντηση των συμβούλων εθνικής ασφαλείας από τις χώρες της Ε3 με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη αύριο προκειμένου να συζητήσουν το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο της Ουάσιγκτον για την Ουκρανία.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία που παρουσιάζεται στην Ουκρανία περιλαμβάνει όρους που θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολοι για το Κίεβο, όπως η παραχώρηση εδαφών που ήδη κατέχει η Ρωσία αλλά και επιπλέον περιοχών που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο. Προβλέπει επίσης αμνηστία για όλα τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης.



Σε τηλεοπτικό του μήνυμα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την παρούσα στιγμή «μία από τις πιο δύσκολες της ιστορίας μας», τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά στο δίλημμα «να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν βασικό σύμμαχο».



Ο Ντρίσκολ, στενός φίλος του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζ. Ντι. Βανς, απέφυγε να διευκρινίσει αν η πρόταση ταυτίζεται με ένα 28σέλιδο σχέδιο που είχε δημοσιευθεί στον Τύπο. «Κάποια πράγματα έχουν σημασία, κάποια άλλα είναι για το περιτύλιγμα — και εμείς επικεντρωνόμαστε σε όσα έχουν σημασία», φέρεται να είπε.





Γιατί αιφνιδιάστηκε η Ευρώπη

Η ανακοίνωση των αμερικανικών κινήσεων αιφνιδίασε αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί για το περιεχόμενο και τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Εκφράζονται ανησυχίες ότι η Ρωσία έχει επηρεάσει υπερβολικά τον σχεδιασμό μιας συμφωνίας η οποία παρουσιάζεται στους Ουκρανούς ως τετελεσμένο γεγονός. Ο Ντρίσκολ υπερασπίστηκε την προσέγγιση αυτή λέγοντας πως «ο πρόεδρος Τραμπ θέλει ειρήνη τώρα» και ότι «όσο περισσότεροι εμπλέκονται, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να προχωρήσει η διαδικασία».



Παρούσα στη σύσκεψη ήταν και η επιτετραμμένη των ΗΠΑ στο Κίεβο, Τζούλι Ντέιβις, η οποία ανέφερε ότι παρότι οι όροι είναι επώδυνοι για την Ουκρανία, η χώρα «δεν έχει πολλές επιλογές» και ότι «η συμφωνία από εδώ και πέρα μόνο χειρότερη μπορεί να γίνει». Σύμφωνα με την ίδια, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, ακολουθώντας ένα «επιθετικό χρονοδιάγραμμα».



Γερουσιαστές, διπλωμάτες και στρατιωτικοί στην Ουκρανία έχουν παρακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, με τη Ντέιβις να κάνει λόγο για «μία από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες» της διπλωματικής της καριέρας.



Σε ερώτηση γιατί το Κίεβο πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στην ανατολή που οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν εδώ και 11 χρόνια, Αμερικανός αξιωματούχος απάντησε ότι η συμφωνία «είναι προς όφελος της Ουκρανίας». Εκτίμησε μάλιστα ότι ο Τραμπ και ο Ζελένσκι θα μπορούσαν να συναντηθούν και να υπογράψουν από κοινού το κείμενο «της ειρήνης».



Το σχέδιο φέρεται να έχει συνταχθεί από τον σύμβουλο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Κιρίλ Ντμίτριεφ — μια σχέση που λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στη Ρωσία για συζητήσεις.



Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα έχει λάβει αντίγραφο του σχεδίου, εκτιμώντας πως «μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια τελική ειρηνική διευθέτηση».

Ο Ζελένσκι ζητά εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.



«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.