Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΜπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

 04.01.2026 - 07:53
Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη οκτώ προσώπων.

Στη Λεμεσό συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για υποθέσεις κλοπών και ένα πρόσωπο για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Πάφο συνελήφθη ένα πρόσωπο για υπόθεση εμπρησμού και ένα πρόσωπο για υπόθεση πρόκλησης τραυματισμού. Επίσης συνελήφθησαν δύο πρόσωπα από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας και του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.    

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 42 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, όπου προέκυψαν εννέα καταγγελίες σχετικά με τις άδειες λειτουργίας των υποστατικών και σχετικά με κάπνισμα σε κλειστό χώρο.   

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 600 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 179 τροχαίες καταγγελίες, ενώ 36 πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

 04.01.2026 - 07:35
Επόμενο άρθρο

Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

 04.01.2026 - 08:14
Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη έχει μεταφερθεί πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, λιγότερο από 24 ώρες από την επιχείρηση για τη σύλληψη και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Έφτασε νωρίτερα το Σάββατο στη Νέα Υόρκη μέσω της βάσης του Γκουαντάναμο.Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

  •  04.01.2026 - 07:35
Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

Τρόμος για Κύπριο στη Βαρκελώνη - Του άρπαξαν το κινητό στον δρόμο – «Μην την πατήσετε όπως εγώ» - Τι έκανε για να μπορέσει να επιστρέψει

  •  04.01.2026 - 07:30
Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

Πότε γίνεται πιο αισθητή η φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς - Τι αλλάζει για τους εργοδότες

  •  04.01.2026 - 09:12
Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

Έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητό του και την έσβησε ο γείτονας του - Στα χέρια της Αστυνομίας 62χρονος

  •  04.01.2026 - 08:14
Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

Μπαράζ συλλήψεων σε μία νύχτα: Σαρωτικοί έλεγχοι σε δρόμους και υποστατικά - Κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα

  •  04.01.2026 - 07:53
«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

«Αποθήκη» κλοπιμαίων το σπίτι 36χρονου στη Λεμεσό - Έμπλεξε με αυτά που βρήκαν

  •  04.01.2026 - 08:54
Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

Καιρός: Σταδιακή βελτίωση μέχρι τα μέσα της εβδομάδας - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

  •  04.01.2026 - 07:26
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου - Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

  •  04.01.2026 - 08:25

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα