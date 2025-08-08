Ecommbx
ΕΛΛΑΔΑ

Το δράμα του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά - Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η μοναχοκόρη τους στα 34 της

 08.08.2025 - 09:42
Το δράμα του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά - Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η μοναχοκόρη τους στα 34 της

Τη μεγαλύτερη τραγωδία και ταυτόχρονα τον μέγιστο πόνο που μπορεί να βιώσει άνθρωπος, αυτή της απώλειας του παιδιού, ζουν από χθες ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και η σύζυγός του, Γεωργία.

Η μοναχοκόρη τους, Λένα, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, μόλις στα 34 της χρόνια. Η απώλεια μιας τόσο νέας γυναίκας προκαλεί σοκ, με δεδομένο ότι όλα εξελίχθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών από ανακοπή η κόρη του Αντώνη Σαμαρά

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στον Αντώνη και τη Γεωργία Σαμαρά στο δράμα που ζουν, εκφράζοντας παράλληλα και τα αισθήματα της κοινής γνώμης για το χαμό ενός νέου ανθρώπου.

Το δράμα του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά: Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η μοναχοκόρη τους, Λένα, στα 34 της χρόνια

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Σοκ από τον θάνατο της Λένας Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών - Συλλυπητήρια μηνύματα από όλο τον πολιτικό κόσμο

Η Λένα Σαμαρά ένιωσε έντονη αδιαθεσία και ζάλη. Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά έως αργά χθες το βράδυ, διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο. Εκεί της έγινε η σύσταση να μεταβεί στον Ευαγγελισμό για εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις.

Αρχικά, της έγινε καρδιολογικός έλεγχος. Η Λένα Σαμαρά όμως, κατέρρευσε ενώ οι γιατροί έπαιρναν το ιατρικό της ιστορικό: Εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε.  Γρήγορα η κατάσταση επιδεινώθηκε και η νεαρή γυναίκα υπέστη ανακοπή. Πενήντα ολόκληρα λεπτά κράτησε η προσπάθεια να την επαναφέρουν στη ζωή. Πενήντα δραματικά λεπτά που δεν έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Οι γιατροί ανακοίνωσαν στους γονείς της ότι τόσο πρόωρα, τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα, η Λένα είχε φύγει από τη ζωή.

Το δράμα του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά: Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η μοναχοκόρη τους, Λένα, στα 34 της χρόνια

Η Λένα Σαμαρά είχε γεννηθεί  έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά. Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους,  Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Μια δεμένη οικογένεια, με στυλοβάτη για όλους την Γεωργία Κρητικού – Σαμαρά, στα επαγγελματικά χνάρια της οποίας βάδιζε η μοναχοκόρη της. Όπως και ο πατέρας της (το 1970), η Λένα αποφοίτησε (το 2008) από το Κολλέγιο Αθηνών. Στη συνέχεια σπούδασε στο πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, πολιτικός μηχανικός. Ήταν πάντα στο πλευρό του πατέρα της, όμως το μυαλό της προσιδίαζε στη μητέρα της. Η Ελένη- Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της πατρικής γιαγιάς της, Ελένης (Λένας) Ζάννα και ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα.

Το δράμα του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά: Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η μοναχοκόρη τους, Λένα, στα 34 της χρόνια

ΠΗΓΗ: Protothema.gr

 

