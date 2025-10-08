Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Αν μπορούσα θα έκανα αύριο πρωί αίτηση για να μπει η Κύπρος στο ΝΑΤΟ»

Η αποκλειστική συνέντευξη της HuffPost με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας βιντεοσκοπήθηκε στη Λεμεσό, στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου Ναυτιλιακή Κύπρος 2025. Ο ίδιος στέκεται στην εθνικής σημασίας συνεισφορά του εφοπλιστικού κόσμου, δηλώνοντας ότι προσφέρει ενεργό στήριξη σε όλα τα επίπεδα.

Κερδισμένος ή όχι ο Ερντογάν από την συνάντηση με Τραμπ;

«Ο Αμερικανός Πρέοδρος είπε στον κ. Ερτογάν ότι παραβιάζει τις ρωσικές κυρώσεις – και όντως τις παραβιάζει. Και μπορώ εδώ να σας μεταφέρω και μια δυσαρέσκεια από πλευράς Ευρώπης για το γεγονός ότι παραβιάζονται οι ευρωπαϊκές και διεθνείς κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Αυτό το είπε δημόσια ο κ. Τραμπ», σχολιάζει ο Νίκος Χριστοδουλίδης, που δεν διαπιστώνει κανένα ουσιαστικό κέρδος της Τουρκίας από το ραντεβού στη Νέα Υόρκη.

Και συνεχίζει λίγο παρακάτω: «Είπε θα το συζητήσουμε (για τα F-35) και από εκεί και πέρα έκανε και μια αναφορά, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με διάφορους τρόπους, σε σχέση με τις εκλογές και πως κερδίζει στις εκλογές. Άρα δεν βλέπω πως είναι κερδισμένη η Τουρκία…»

Θέλετε την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, κύριε Πρόεδρε;

Η απάντηση που δίνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ευθεία 100% και δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο ερμηνειών ή παρεξηγήσεων. Κάθε λέξη που χρησιμοποιεί είναι χαρακτηριστική.

Σε άλλο σημείο, ερωτάται για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό που επιδιώκει και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ: «Αν είμαστε εκεί που επιθυμούμε; Όχι, δεν είμαστε. Αλλά αυτά τα πρώτα σημαντικά βήματα δημιουργούν την ελπίδα, αν θέλετε αφήνουν ένα παράθυρο ανοιχτό, συνεχίζοντας αυτή την επίμονη προσπάθεια να πετύχουμε το στόχο που είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων».

Ελλάδα – Κύπρος και Ναυτιλία

Καθώς η συνέντευξη δόθηκε στη Λεμεσό, όπου λίγες ώρες νωρίτερα ο Κύπριος Πρόεδρος είχε μιλήσει στο Διεθνές Συνέδριο Ναυτιλιακή Κύπρος 2025, θέλησε να απευθύνει ένα σαφές μήνυμα μέσω της HuffPost για την σημασία και τον ρόλο του εφοπλιστικού κόσμου: «Θέλω να το πω: Είμαι εντυπωσιασμένος με αυτά που είδα, με όλους αυτούς τους συμμετέχοντες που επισκέφθηκα εδώ, γιατί ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η κυπριακή ναυτιλία. Δεν είναι μόνο η κυπριακή σημαία. Η κυπριακή σημαία είναι πάρα πολύ σημαντική, το κυπριακό νηολόγιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, βοηθά ποικιλοτρόπως την οικονομία μας. Αλλά ένας από τους στόχους που έχουμε είναι και να αναπτύξουμε όλες τις παρεμφερείς με την ναυτιλία υπηρεσίες. Και πραγματικά χαίρομαι για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αυξημένη παρουσία στην Κύπρο, από όλες αυτές τις παρεμφερείς υπηρεσίες της ναυτιλίας και τα αποτελέσματα είναι εκεί. Η αύξηση συνεισφοράς στο ΑΕΠ της χώρας. Για παράδειγμα, είχαμε μια αύξηση της συνεισφοράς του ΆΕΠ της χώρας από την ναυτιλία. Και οι Ελληνες εφοπλιστές μας έχουν τιμήσει και είμαστε συνεργάτες και συνοδοιπόροι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια».

