Live: Υπό κράτηση στη Νέα Υόρκη ο Μαδούρο: Φωτογραφήθηκε με χειροπέδες και πράκτορες της DEA - Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

 04.01.2026 - 07:35
Σε κέντρο κράτησης στη Νέα Υόρκη έχει μεταφερθεί πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, λιγότερο από 24 ώρες από την επιχείρηση για τη σύλληψη και τη μεταφορά του στις ΗΠΑ. Έφτασε νωρίτερα το Σάββατο στη Νέα Υόρκη μέσω της βάσης του Γκουαντάναμο.
Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις 

